U ROVINJU

Počeo je 18. Weekend Media Festival: Evo koje su središnje teme

19.09.2025.
u 18:38

Treće izdanje HR.Weekenda donosi i rasprave o budućnosti rada i liderstva, uključujući privlačenje i zadržavanje talenata

Festival komunikacijske industrije, novih medija i aktualnih tehnologija 18. Weekend media festival, koji je i ove godine okupio vodeće stručnjake iz svijeta medija, komunikacija, marketinga i kreativnih industrija, otvoren je u petak u Staroj tvornici duhana u Rovinju.  

Program prvog i najvećeg regionalnog godišnjeg festivala u tri dana donosi šest festivalskih cjelina, više od 120 panela i radionica u deset dvorana te više od stotinu govornika i partnera. Ovogodišnji Weekend Media Festival donosi mnoštvo zanimljivih razgovora ključnih, kako je istaknuto u priopćenju, "za dane koji dolaze", a izuzetnu posjećenost privukao je u petak panel na temu "Mediji, moć i manipulacija – što možemo naučiti od Hararija?" koji je kao paneliste okupio urednika HRT-a Romana Bolkovića, profesora povijesti na Filozofskom fakultetu Tvrtka Jakovinu te direktoricu i vlasnicu Agencije IMC Ankicu Mamić.

U vremenu informacijskog booma i sve naglašenijeg utjecaja umjetne inteligencije, ističu organizatori, panel je otvorio ključna pitanja današnjice koja se odnose na to što zapravo jest i što znači istina, jesu li priče kojima vjerujemo danas opasnije jer ih ne stvaraju samo ljudi, nego i algoritmi umjetne inteligencije, kolika je cijena laži, fikcije i manipulacije na globalnoj razini te mogu li se danas ili u skoroj budućnosti očekivati sve tanje granice stvarnog i virtualnog svijeta. Panel je bio svojevrsna najava dolaska u Zagreb za mjesec dana Yuvala Noaha Hararija, jednog od najutjecajnijih svjetskih intelektualaca današnjice, najvećeg storytelera i jednog od najpoznatijih svjetskih govornika, povjesničara po obrazovanju te autora svjetskih bestselera. 

Treće izdanje HR.Weekenda donosi i rasprave o budućnosti rada i liderstva, uključujući privlačenje i zadržavanje talenata, a novost ovogodišnjeg festivala je Energy.Weekend koji donosi konkretna rješenja za energetsku tranziciju.
