On je postao ključna meta nemilosrdne ruske kampanje: 'Zastrašujuće brz i prilagodljiv sustav'

Njemački kancelar Friedrich Merz ubio je polarnu medvjedicu i njezina dva mladunčeta tijekom nedavnog lovačkog putovanja u Kanadu. To je lažna vijest koja je kolala internetom ovog ljeta. Ona se pojavila na lažnom portalu "Toronto Journal" tijekom kancelarova posjeta Kanadi na samitu G7 u lipnju.

Pokraj fotografije ubijenog medvjeda bio je Merz sa 'zlim pogledom', a navodni svjedoci opisali su "besmisleno klanje" medvjeđe obitelji. "Ono što je učinio nije samo nezakonito, već je i kršenje svega u što vjerujemo", navodno je rekao vodič Inuita u lažnom video intervjuu za koji je kasnije ustanovljeno kako je generiran umjetnom inteligencijom.

Lažna vijest samo je jedan primjer sve veće plime ruske dezinformacije usmjerene protiv europskih vođa. Njemački kancelar Merz, koji je na dužnosti tek četiri mjeseca, brzo je postao ključna meta nemilosrdne ruske kampanje, uglavnom zbog svoje čvrste podrške Ukrajini, prema mišljenju stručnjaka i obavještajnih vlasti, piše Politico.

Jedan je zapadni obavještajni dužnosnik naveo kako je "Njemačka je poseban fokus" te da je "Rusija u stanju brzo i fleksibilno reagirati na događaje u Njemačkoj i koristiti ih za postizanje svojih ciljeva u informacijskom okruženju."

"Zastrašujuće je koliko je ovaj sustav brz i prilagodljiv, ali i koliko je dizajniran za dugoročno djelovanje" dodao je. Stručnjaci kažu da nije tajna zašto je Merz postao glavna meta. "Zbog njegove vrlo, vrlo izražene podrške Ukrajini,kako je mobilizirao međunarodnu zajednicu da podrži Ukrajinu i glasno se izjašnjava protiv Rusije, ove kampanje agresivnije ciljaju Merza", rekao je Pablo Maristany de las Casas, analitičar Instituta za strateški dijalog (ISD), koji se bavi dezinformacijama.

Lažne vijesti objavljuju se na takvim lažnim portalima, no uz njih se dodaju i legitimne vijesti iz stvarnih izvra pa takve dezinformacije dobivaju na snazi. Također, lažne vijesti šire i influenceri okrenuti Kremlju što dodatno pojačava legitimitet. U slučaju prevare s polarnim medvjedom, prokremeljska influencerica na društvenim mrežama Alina Lipp, koja je u svibnju sankcionirana od strane Europske unije zbog promicanja "ruskih destabilizirajućih aktivnosti u inozemstvu", proširila je razotkrivenu priču. "Lažno ili istinito?!" napisala je Lipp u jednoj objavi na X-u i dodala: "Stariji Inuiti izrazili su svoje gađenje Merzovim ponašanjem."

Tema lova nije nova u ruskim kampanjama dezinformacija. Uoči američkih predsjedničkih izbora 2024., jedan lažni članak tvrdio je da je demokratska kandidatkinja Kamala Harris ubila ugroženog nosoroga tijekom posjeta Africi. Dok ruska kampanja nastavlja širiti lažne narative o ratu u Ukrajini kako bi utjecala na američku politiku, od izbora se fokus uvelike preusmjerio na diskreditaciju europskih vođa. Nekoliko kampanja povezanih s Merzom povezano je s pro-ruskom dezinformacijskom operacijom Storm-1516, koja proizvodi složene kampanje stvarajući lažne dokaze, lažne web stranice i videozapise generirane umjetnom inteligencijom. U

prethodnoj njemačkoj koalicijskoj vladi, koju je vodio bivši kancelar Olaf Scholz, najčešće mete ruskih dezinformacija bili su Scholzovi partneri iz stranke Zelenih, koji su zagovarali veću vojnu podršku Ukrajini unutar koalicije, tvrdi analitičar Maristany de las Casas. No, Merz je postao jasna meta čim je postao vodeći kandidat za zamjenu Scholza. Ruske kampanje dezinformacija počele su ga prikazivati kao izrazito nestabilnog i neprikladnog za dužnost zbog mentalnih problema. Jedan lažni članak tvrdio je da Merz pati od emocionalno nestabilnog poremećaja ličnosti i da je 2017. pokušao počiniti samoubojstvo, pružajući lažne medicinske dokumente u prilog neutemeljenoj tvrdnji. Merzova relativna nepopularnost u zemlji također ga čini pogodnom metom za Kremlj. Rejting odobravanja Merzove vlade pao je na rekordno nisku razinu od 22 posto, prema najnovijem istraživanju ARD Deutschlandtrend. Samo 26 posto ispitanika opisalo je Merza kao pouzdanog, prema ranijem istraživanju.

Iako nijedna lažna priča nije imala značajan utjecaj na Merzovu vladu, nalet lažnih vijesti ima za cilj dugoročno narušiti kredibilitet kancelara i podržati njegove glavne protivnike, krajnje desnu stranku Alternativa za Njemačku (AfD), koja je bliska nadmašivanju Merzovih konzervativaca u anketama i zagovara daleko pomirljiviji pristup prema Moskvi. Njemačke vlasti nemaju učinkovit način suprotstavljanja ovim dezinformacijama, dijelom zbog zakona o zaštiti podataka i nedostatka suradnje i dijeljenja informacija između savezne i državne birokracije, kaže Stefan Meister iz Njemačkog vijeća za vanjske odnosea, piše Politico.

"Vrlo je teško za državu reagirati na ovo", rekao je Meister. "To je glavni izazov ovdje. "Glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova, koje koordinira nacionalne napore u borbi protiv dezinformacija, rekao je da vlada slijedi "širok, društveno sveobuhvatan pristup" koji uključuje "povećanje svijesti javnosti i pružanje informacija specifičnih za ciljane skupine stanovništva. "No, suprotstavljanje poplavi dezinformacija može se pokazati kao gubitnička bitka na duge staze."Cilj Kremlja je destabilizirati, podijeliti, diskreditirati, manipulirati i potaknuti svako sporno pitanje", rekao je zapadni obavještajni dužnosnik.