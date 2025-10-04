Uhićen Hrvat zbog sumnje da je upravljao dronom kod frankfurtske zračne luke

U jutarnjim satima 3. listopada stacionarni sustav za otkrivanje dronova Savezne policije registrirao je dron u zapadnom dijelu frankfurtske zračne luke na udaljenosti od oko 700 metara. Policija Hessena odmah je pokrenula opsežne mjere potrage. Policija je uhitila 41-godišnjeg Hrvata za kojeg se sumnja da je upravljao dronom, a protiv njega je pokrenut prekršajni postupak, piše BILD. Istražuje se zašto je upravljao dronom u blizini zračne luke, piše u povjerljivom izvješću Savezne policije koji posjeduje redakcija BILD-a.

Budući da je dron zaplijenjen odmah tijekom incidenta, prekid leta u najvećoj njemačkoj zračnoj luci nije bio potreban, rekao je glasnogovornik frankfurtske policije za njemačku novinsku agenciju. Također, nije bilo dokaza o vezama 41-godišnjaka s Rusijom, rekao je glasnogovornik, piše fnp.

Do incidenata je došlo i na sjeveru Njemačke. U Donjoj Saskoj policija je poslijepodne prijavila prelet iznad skladišta streljiva kod Jevera – ovaj put riječ je bila o malom zrakoplovu. Dosadašnja istraga nije dala saznanja odakle je letjelica došla. 2. listopada u Gifhornu su primijećena tri drona, djelomično u formacijskom letu. Letjelice su se kretale na visini od oko 100 metara, brzinom do 100 km/h. U blizini se nalazi sjedište zrakoplovne postrojbe Savezne policije Gifhorn.

U petak navečer je zbog dronova došlo do prekida zračnog prometa u zračnoj luci München. Njemačka kontrola leta u 21:18 potpuno je obustavila promet sve do početka noćne zabrane letenja u ponoć. Prema podacima zračne luke, 23 dolazna leta preusmjerena su, a 12 letova prema Münchenu je otkazano. 46 polaznih letova nije moglo biti izvedeno prema planu te su ili otkazani ili prebačeni na 4. listopada. Time je pogođeno 6500 putnika. Policijski helikopter Savezne policije bezuspješno je tragao za pilotom drona. Tek u subotu ujutro promet je polako ponovno krenuo. Čini se da let dronom u zračnoj luci Frankfurt nije povezan s incidentima u Münchenu, pišu njemački mediji.