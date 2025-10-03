Danska obavještajna služba prvu put otvoreno optužila Ruse: 'Znamo što smjeraju s dronovima'

Dronovi su posljednjih tjedana viđeni iznad zračnih luka i ključne infrastrukture u Danskoj, Norveškoj, te sjevernoj Njemačkoj i sinoć u Münchenu, što izaziva sve veću zabrinutost širom Europe. Prema izvještaju danskog obavještajnog servisa FE, Rusija trenutno vodi hibridni rat protiv Danske i Zapada, izjavio je šef FE-a Thomas Ahrenkiel na konferenciji za novinare u Kopenhagenu, piše Der Spiegel. „Rusija nastoji stvoriti nesigurnost i podjele među saveznicima NATO-a. Cilj im je smanjiti zapadnu podršku Ukrajini u obrani od ruske agresije“, rekao je Ahrenkiel.

Hibridno ratovanje uključuje kombinaciju vojnih i nevojnih sredstava. Vojna sredstva obuhvaćaju, primjerice, uporabu dronova, dok nevojna uključuju dezinformacije, propagandu na društvenim mrežama, cybernapade te politički utjecaj i podršku oporbenim skupinama s ciljem destabilizacije društva.

FE upozorava da će prijetnja Rusije prema NATO-u vrlo vjerojatno rasti u narednim godinama. Kroz ove aktivnosti, cilj Moskve je oslabiti političko jedinstvo i sposobnost donošenja odluka unutar NATO zemalja.„Rusija želi da povjerujemo kako postoji neposredna ratna opasnost“, dodao je Ahrenkiel. „Žele da živimo u strahu.“ Ipak, prema procjeni danskih vlasti, redoviti vojni napad nije očekivan, istaknuo je ministar obrane Troels Lund Poulsen.

Danska je prošlog tjedna osjetila posljedice, zračna luka Kopenhagen bila je paralizirana nekoliko sati, desetci letova su otkazani, a desetci tisuća putnika pogođeni. Tko stoji iza letova dronova još uvijek nije poznato, ali sumnja se na rusku uključenost, što Kremlj negira.

I u Njemačkoj dronovi stvaraju probleme: u noći između četvrtka i petka dronovi su viđeni iznad Münchenske zračne luke, što je dovelo do privremene obustave prometa. Krajem rujna nekoliko dronova preletjelo je Schleswig-Holstein. Prema informacijama Der Spiegel, dronovi su ciljali ključne objekte kritične infrastrukture, uključujući elektranu, Sveučilišnu bolnicu u Kielu i sjedište državne vlade. Istraga sada vodi prema sumnjivom teretnom brodu dugom oko 100 metara koji je u razdoblju prijavljenih viđenja dronova plovio u Baltičkom moru, u blizini Kiela.