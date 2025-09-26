3I/ATLAS - NLO u Sunčevu sustavu

Bio je 1. srpnja 2025. godine kada je NASA-in istraživački teleskop ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) u Rio Hurtadu u Čileu prvi put službeno izvijestio o kometu nazvanom 3I/ATLAS koji se približava iz smjera zviježđa Strijelca. No, uočen je zapravo nekoliko tjedana prije, kada su ga registrirala tri ATLAS-ova teleskopa diljem svijeta i Caltechov opservatorij Palomar u blizini San Diega u Kaliforniji. Kometi se obično nazivaju po svom otkrivaču, a u ovom slučaju nazvan je po istraživačkom timu ATLAS-a. Slovo "I" označava Interstellar ili međuzvjezdani, što upućuje na to da je taj objekt došao izvan našeg Sunčeva sustava. To je treći poznati međuzvjezdani objekt, pa otuda i brojka 3 u nazivu. Trenutačno se nalazi oko 670 milijuna kilometara daleko od Zemlje, a najbliže Suncu bit će oko 30. listopada ove godine, na udaljenosti od oko 210 milijuna kilometara. U NASA-i tvrde da nije prijetnja Zemlji i da će ostati na udaljenosti od najmanje 1,6 astronomskih jedinica, oko 240 milijuna kilometara. Veličinu i fizička svojstva tog međuzvjezdanog kometa istražuju astronomi diljem svijeta. Kategorizirali su ga kao međuzvjezdani zbog hiperboličkog oblika orbitalne putanje. Očito potječe izvan Sunčeva sustava, što je zagolicalo maštu mnogih zaljubljenika u svemir, uključujući i profesora Abrahama Avija Loeba, od 2007. godine ravnatelja Instituta za teoriju i računanje na američkom Sveučilištu Harvard. Taj teorijski fizičar koji se bavi astrofizikom i kozmologijom, član Američke akademije znanosti i umjetnosti te Međunarodne akademije astronautike, godinama potiče rasprave o tome da bi izvanzemaljske svemirske letjelice mogle biti u našem Sunčevu sustavu. Njegova hipoteza da bi i 3I/ATLAS to mogao biti, te da o tome valja barem raspraviti, izazvala je veliku pozornost u javnosti. No, ne i kod njegovih kolega koji ga ignoriraju još otkako je sličnu teoriju postavio za prvootkriveno međuzvjezdano tijelo koje je prošlo kroz Sunčev sustav u jesen 2017. godine, a dobilo je ime 1I/'Oumuamua. Drugi poznati međuzvjezdani objekt koji je ušao u Sunčev sustav otkriven je u kolovozu 2019., a otkrio ga je amaterski astronom Genadij Borisov, po kojem je i nazvan 2I/Borisov.