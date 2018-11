Veliko otkriće: Kada umre, čovjek je toga svjestan!

Ljudski mozak još uvijek radi nakon što srce prestane, drugim riječima, mozak zna da ste mrtvi.

Pokazalo je to istraživanje provedeno na Sveučilištu Stony Brook School of Medicine u New Yorku.

Osobe koje umru ipak ostaju još neko vrijeme svjesne svega što se oko njih događa, napominju znanstvenici.

Oni koji su preživjeli srčani udar i "vratili se" nakon kliničke smrti, često svjedoče kako su znali što se oko njih događalo, čuli su i kada su liječnici proglasili vrijeme njihove smrti,odnosno, vrijeme kada im je srce prestalo raditi.

Voditelj istraživanja, liječnik Sam Parnia sa spomenutog Sveučilišta, pojasnio je kako se tijekom istraživanja pokazalo da osobe koje se "vrate u život", nakon tog iskustva, imaju pojačanu želju pomagati drugima.

"Opisivali su svoja iskustva kako su gledali liječnike i medicinsko osoblje kako rade i pokušavaju ih spasiti, bili su svjesni svega", rekao je Parnia za LiveScience:

Liječnici proglašavaju vrijeme smrti kada srce prestane raditi, no mozak je i dalje "živ". Kada se osobi sa zastojem srca daje umjetno disanje i masaža srca kako bi se vratila u život, mozak tada dobiva 50 posto potrebnog kisika, pojašnjava, što održava neke njegove funkcije.

Moždane stanice mogu biti aktivne još i satima nakon što srce prestane raditi, piše Daily Mail.

Što dulje pružate umirućem umjetno disanje i masažu srca, dulje će se održavati i ta djelomična moždana aktivnost, no na usporenijoj razini.

Pogledajte i video Kardiolog upozorava na tihe simptome infarkta