Stiže velika novost na WhatsAppu: Mnogi je već dugo iščekuju, evo kako ćete se uskoro moći dopisivati

WhatsApp razvija novu funkcionalnost koja bi korisnicima trebala omogućiti slanje tekstualnih poruka koje se mogu otvoriti samo jednom, nakon čega automatski nestaju i postaju nedostupne. Nova opcija predstavlja proširenje postojeće “view-once” značajke, koja je dosad bila dostupna za fotografije, videozapise i glasovne poruke, piše BajtBox.

Prema dostupnim informacijama, funkcija je trenutačno u razvoju za iPhone uređaje te je otkrivena u beta verziji WhatsAppa za iOS (26.24.10.16), dostupnoj putem platforme TestFlight. Ista je mogućnost ranije uočena i u Android beta verzijama, što upućuje na to da kompanija paralelno radi na njezinu uvođenju na svim platformama.

Korištenje nove opcije trebalo bi biti jednostavno. Nakon što korisnik napiše poruku, dugim pritiskom na gumb za slanje moći će odabrati opciju “Send as view once”. Poruka će se tada moći otvoriti samo jednom, nakon čega će nestati iz individualnih i grupnih razgovora. Funkcija, međutim, neće biti dostupna u kanalima, koji koriste drugačiji model distribucije sadržaja.

Iz WhatsAppa navode kako će tekstualne “view-once” poruke imati iste sigurnosne zaštite kao i medijski sadržaj. To uključuje onemogućavanje kopiranja, prosljeđivanja i spremanja poruke, kao i blokiranje mogućnosti snimanja zaslona ili ekrana. Ipak, kompanija ističe kako i dalje postoji mogućnost da se sadržaj zabilježi vanjskim uređajem, iako su takvi rizici ograničeni unutar same aplikacije.

Dosad su korisnici koji su željeli slati privremene tekstualne poruke morali koristiti zaobilazna rješenja, primjerice slanjem teksta kroz slike uz postojeću “view-once” opciju za medije. Nova funkcija trebala bi to pojednostaviti i omogućiti izravno slanje kratkotrajnih poruka u tekstualnom obliku. Funkcija je još uvijek u razvoju i zasad nije dostupna beta testerima, a iz WhatsAppa nisu objavili službeni datum njezina globalnog uvođenja. Očekuje se da će prvo biti testirana u beta verzijama prije nego što postane dostupna svim korisnicima.