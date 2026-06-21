Švicarci savjetuju što treba napraviti da se auto ne pretvori u pećnicu, jedna metoda je posebno učinkovita

Švicarski automobilski klub (TCS) objavio je savjete kako zaštititi vozače i putnike u vozilima tijekom ekstremnih vrućina kakvima i trenuno svjedočimo u Hrvatskoj. Kako prenosi HAK, studija TCS-a upozorava da već od 40 stupnjeva boravak u automobilu može biti opasan, zbog čega je najvažnija mjera opreza da se djeca i životinje nikada ne ostavljaju u vozilu izložene suncu, čak ni nakratko. Plastika i ukrasi u kabini mogu doseći temperaturu od 45 stupnjeva, što već može izazvati opekline i ozljede na koži, a duže izlaganje vodi do brzog dehidracijskog stresa s potencijalno fatalnim posljedicama.

TCS preporučuje da se vozilo prije polaska prozrači spuštanjem prozora, a temperatura u kabini smanji klima-uređajem za najviše šest stupnjeva u odnosu na vanjsku temperaturu kako bi se izbjegla prevelika razlika. Jednostavne mjere, poput postavljanja suncobrana na prozorima, pokazale su se izrazito učinkovite – u testovima TCS-a automobili izloženi suncu bez suncobrana dosegnuli su 77 stupnjeva, dok su vozila s postavljenim suncobranom bila zaštićena i temperatura je iznosila 37 stupnjeva, što znači razliku od čak 40 stupnjeva.

Iako se često misli da boja automobila utječe na zagrijavanje, studija pokazuje da nema značajnih razlika između tamnih i svijetlih vozila. Također, običaj ostavljanja prozora otvorenih samo nekoliko centimetara nije dovoljan za značajnije smanjenje temperature – mjerenja su pokazala da je nakon 30 minuta u suncu temperatura kabine pala tek dva stupnja.