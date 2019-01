Povijesni trenutak: Na Mjesecu proklijale prve biljke!

Sjemenke koje je kineska misija Chang'e-4 odnijela na Mjesec, proklijale su, objavila je kineska svemirska agencija. To je prvi put da je bilo kakva biološka tvar narasla na Mjesecu, i smatra se značajnim korakom prema dugoročnom istraživanju svemira, piše BBC.

Misija Chang'e 4 na udaljenu tamnu Mjesečevu stranu sletjela je 3. siječnja, noseći instrumente za analizu geologije.

VIDEO Prva biljka na Mjesecu

[video: 28821 / Proklijala prva biljka na Mjesecu!]

First in human history: A cotton seed brought to the moon by China's Chang'e 4 probe has sprouted, the latest test photo has shown, marking the completion of humankind's first biological experiment on the moon pic.twitter.com/CSSbgEoZmC