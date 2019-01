Prvi u povijesti: Kineska letjelica uspješno sletjela na 'tamnu' stranu Mjeseca

Kina je objavila da je njihova robotska letjelica uspješno sletjela na 'tamnu' stranu Mjeseca u prvoj takvoj misiji ikad, piše BBC.

U 10.26 sati po pekinškom vremenu letjelica Chang'e-4 dodirnula je tlo južnog mjesečevog pola. Letjelica na sebi nosi instrumente za geološka i biološka ispitivanja, objavili su kineski državni mediji koji su slijetanje nazvali 'važnim korakom u istraživanju svemira'.

Sve prijašnje misije dosad su istraživale stranu Mjeseca okrenutu prema Zemlji.

Letjelica je odmah poslala i prve fotografije s površine zemljinog satelita.

