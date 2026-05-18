VIDEO Pogledajte čudo iz Kine o kojem bruji cijeli svijet: Visok je skoro tri metra, a može probijati i zidove

Kineska tvrtka Unitree Robotics, koja se brzo nametnula kao jedan od najproizvodnijih proizvođača robota na svijetu, predstavila je model GD01. Riječ je o robotu koji se najavljuje kao prvi “transformabilni” meka-robot s posadom spreman za serijsku proizvodnju. Visok je oko 2,8 metara i predviđen je za upravljanje iz kabine u njegovu trupu, u koju se penje ljudski pilot. Konstrukcija mu se može mijenjati: u jednoj konfiguraciji hoda uspravno na dvije noge poput humanoida, dok se u drugoj može preoblikovati u četveronožni sustav kretanja, što mu omogućuje stabilnije kretanje po zahtjevnom i neravnom terenu.

No, Euronews smatra da je malo vjerojatno da će većina nas uskoro koristiti ovo za dolazak od točke A do točke B. Početna cijena je 3,9 milijuna juana, što je gotovo 500.000 eura. Unitree još nije javno objavio ključne tehničke detalje kao što su trajanje baterije, maksimalna brzina, nosivost ili trajanje rada.

Unitree Unveils: GD01, A Manned Transformable Mecha, from $650,000 👏

The world's first production-ready manned mecha. It can transform. It's a civilian vehicle. It weighs ~500kg with you inside.

Please everyone be sure to use the robot in a Friendly and Safe manner. — Unitree (@UnitreeRobotics) May 12, 2026

Tvrtka koju je 2016. godine u Hangzhouu osnovao inženjer Wang Xingxing započela je s četveronožnim „robotskim psima” inspiriranim istraživačkim platformama poput robota Spota tvrtke Boston Dynamics. Desetljeće kasnije Unitree kontrolira otprilike 70 posto globalnog tržišta četveronožnih robota, a 2025. godine isporučio je više od 5.500 humanoidnih robota – što je više od bilo kojeg drugog proizvođača na Zemlji, uključujući Teslu.

Međutim, za sada je nejasno za što bi ovakav golemi robot zapravo bio koristan. Unitree navodi da je GD01 namijenjen „tržištima visoke vrijednosti”, uključujući industrijske operacije, hitno spašavanje i kulturni turizam. U teoriji, ovakvi sustavi s vremenom bi se mogli koristiti u zonama katastrofa, urušenim zgradama, opasnim industrijskim pogonima ili okruženjima u kojima se vozila s kotačima teško snalaze. Također postoje i očite vojne implikacije – iako Unitree eksplicitno opisuje GD01 kao civilnu platformu i upozorava korisnike da njome upravljaju na „prijateljski i siguran način”. Šira robotička industrija već dugo istražuje slične ideje. Pogonski egzoskeleti već postoje u medicini, logistici i obrani.

Inače, humanoidna robotika trenutačno prolazi kroz jedan od svojih najvećih investicijskih bumova u posljednjim desetljećima. Tvrtke diljem SAD-a, Kine i Europe utrkuju se u izradi robota opće namjene sposobnih za rad u skladištima, tvornicama, a s vremenom i u domovima. Tesla razvija svog humanoidnog robota Optimus. Tvrtka Figure AI udružila se s BMW-om. Agility Robotics već ima skladišne robote koji rade u komercijalne svrhe. Kina se u međuvremenu iznimno brzo širi. U travnju je kineska tvrtka za pametne telefone Honor dospjela na naslovnice svjetskih medija kada je njezin humanoidni robot istrčao polumaraton u Pekingu za 50 minuta i 26 sekundi, nadmašivši ljudski svjetski rekord za gotovo sedam minuta.

Prema istraživanju koje navodi South China Morning Post, kineske tvrtke činile su gotovo 90 posto globalne prodaje humanoidnih robota u 2025. godini. Službeni podaci također pokazuju da je Kina u 2025. imala više od 140 proizvođača humanoidnih robota i preko 330 modela. Ubrzanje razvoja tehnologija poput humanoidnih robota navedeno je kao prioritet u najnovijem petogodišnjem planu Pekinga, koji se obvezao „ciljati na same granice znanosti i tehnologije”. GD01 je nedvojbeno jedan od najupečatljivijih proizvoda koji su dosad proizašli iz ove utrke. No, radi li se o uvidu u istinski korisnu tehnologiju budućnosti ili o razrađenom, marketinškom dokazu koncepta, pitanje je na koje industrija još uvijek pokušava pronaći odgovor.