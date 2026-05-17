I Hrvati u esport dominaciji: Luka i Nino osvojili naslov prvaka Europe u PUBG-u

Vrijeme brzo otkucava, a svi oko tebe pucaju. Neke je zgrabila i vatra nakon eksplozija, ali i dalje se bore. Zatim je bačena i dimna bomba, ništa se ne vidi! Ali, "Lukarux" odnosno Luka Rukavina (23) odlično se snalazi i u takvim uvjetima i preciznim hicima i brzim reakcijama iz igre izbacuje cijeli suparnički tim! Ove filmske scene bile su samo dio uzbudljivih raspleta na turniru esporta u slavnoj videoigri PUBG. Poznati profesionalni tim Virtus.pro nedavno je osvojio Europsko prvenstvo u PUBG-ju (EMEA Championship: Spring, a u sastavu ekipe bila su i dva mlada hrvatska igrača Luka "Lukarux" Rukavina (23) i Nino "NIXZYEE" Mikec (24) dok je menadžer tima još jedan Hrvat - Niki "MaM1c" Mamić (32).

Ovaj turnir igrao se online, ali mnoge završnice velikih esport turnira igraju se i u velikim dvoranama pred puno fanova. Europski turniri se igraju online, ali služe i kao kvalifikacije, odnosno za skupljanje bodova za velike globalne turnire koji se većinom igraju u arenama po Aziji. U finalu je igralo 16 ekipa iz EMEA regije (zapadna i istočna Europa, Bliski istok i Afrika). Tijekom tri dana finala tim Virtus.pro i hrvatski igrači osigurali su svoju prvu titulu prvaka Europe. Nagradni fond tog turnira iznosio je 60.000 američkih dolara, no najveći turniru znaju imati i milijunske iznose nagradnih fondova. Dakle, ovo može biti i vrlo unosan posao pa nije čudno da danas postoje brojni profesionalni esport igrači i timovi, pogotovo u Aziji. Cijelu ekipu inače čine četiri igrača, jedan trener i jedan menadžer.

Virtus.pro Luke Rukavine i Nine Mikeca lani je osvojila esport turnir PGS 10 u Maleziji Foto: Virtus.pro

Virtus.pro je pobjedom na europskom turniru osigurao i vrlo važne "PGC bodove", a sada su već osigurali i direktan plasman na "Esports World Cup 2026" (EWC 2026). PUBG turnir EWC 2026 vrijedan je više od dva milijuna američkih dolara (!) i trebao bi se održati ovog ljeta krajem srpnja u Rijadu u Saudijskoj Arabiji (iako postoji mogućnost da se održi i u Europi). Time su naši igrači i Virtus.pro tim već postigli jedan od važnih ciljeva za ovu godinu.

- Nije iznenađenje što je naš tim pobijedio, Virtus.pro niže odlične globalne i regionalne rezultate u zadnjih godinu dana. Tim je odlično startao u prvom danu finala gdje je završio prvi dan na 2. poziciji u ukupnoj ljestvici, a u sljedeća dva dana tim se odvojio od svih ostalih ekipa s konstantnim dobrim mečevima koji su nam donijeli dovoljan broj bodova kako bi unaprijed osigurali prvo mjesto i prije završetka samog turnira, priča mi menadžer ekipe Niki Mamić, a zatim mi opisuje i cijeli niz drugih odličnih rezultata što su nanizali:

- Naša ekipa je igrala na prošlogodišnjem EWC-u na kojem je završila na solidnom 8 mjestu, u nastavku 2025. godine nizali smo izvanredne rezultate na globalnim turnirima i PUBG Global Championshipu (svjetskom prvenstvu op. a.), drugo mjesto u Maleziji na PGS 9, te prvo mjesto na PGS 10 također u Maleziji i pred kraj godine osvojili smo drugo mjesto na Tajlandu na PGC-u u Bangkoku. Svojim plasmanima i popularnošću Virtus.pro je osigurao status Global partner tima u PUBG esportu i produžio ugovore s klubom na dvije godine. Ove godine osvojili smo PUBG Global Series 3 turnir koji je završio početkom travnja, a održavao se u Seulu u Južnoj Koreji, ponosno nabraja Mamić.

Pojašnjava mi kako su PUBG Global Series (PGS), PUBG Global Championship (PGC) i Esports World Cup (EWC) najveći globalni turniri u PUBG ekosistemu. Nagradni fondovi kreću se od 500,000 i preko 2,000,000 američkih dolara. EWC je turnir u kojem se klubovi iz cijelog svijeta natječu u 25 esport igara za ukupni nagradni fond vrijedan čak 75 milijuna američkih dolara! Koliko igrači pojedino osvoje na turnirima dosta ovisi o svačijem ugovoru s klubom, no njihovi timovi mogu osvojiti i po više od 100.000 dolara na jednom turniru.

Mamić ističe kako u samim kvalifikacijama za Europsko prvenstvo igraju i ostale regionalne ekipe koje se bore za svoj plasman u finale, neki od hrvatskih igrača natječu se za što bolji rezultat koji bi ih mogao odvesti do izbora za selekciju za ovogodišnji ENC (Esports Nations Cup) koji se održava ovog studenog u Rijadu. To će po prvi puta biti kao neko svjetsko prvenstvo reprezentacija u PUBG-u na kojem bi i Hrvatska mogla nastupiti. ENC je turnir u kojem se države natječu u 16 esports igara s ukupnim nagradnim fondom od oko 20 milijuna američkih dolara.

- Virtus.pro ekipa i hrvatski igrači su najbolja šansa Hrvatske za napraviti veliki nacionalni rezultat na prvom izdanju ENC-a, ponosno kaže Niki Mamić.

A što kažu igrači? Pitao sam Ninu Mikeca (NIXZYEE) kako se priprema za turnire, koliko to sve bude naporno kad si tjednima u akciji na turnirima na drugom kraju svijeta. Naime, sada će već za nekoliko dana nastupiti na velikim turnirima u Južnoj Koreji gdje će provesti tri tjedna.

- Iskreno, život na turnirima zna biti dosta intenzivan. Kad odemo negdje na tri-četiri tjedna, praktički smo svaki dan u treningu, analizama i pripremama za mečeve. Pogotovo kad igraš za organizaciju koja ima velika očekivanja i kad si stalno blizu vrha. Pritisak definitivno postoji. Ali s vremenom se naučiš nositi s tim i pretvoriš taj pritisak u motivaciju. Pripreme za turnire su dosta ozbiljne, puno vremena ulažemo u treniranje, gledanja protivnika, analizu naših grešaka i individualnog rada, kaže Nino.

A uspiju li biti malo i turisti na dalekom putovanju? - Nije baš da imamo previše slobodnog vremena, ali kad uhvatimo koji slobodan dan, pokušamo malo i razgledati grad ili državu u koju dođemo. Recimo u Koreji smo uspjeli vidjeti neke znamenitosti, doživjeti njihovu kulturu i hranu, ali prioritet nam je uvijek turnir i ostati u natjecateljskoj formi.

Nekada turniri i natjecanja budu toliko intenzivno da neki igrači i odustanu od fakulteta. Nino mi priča da nije uvijek ni jednostavno u okolini ljudima objasniti koliko je ovo visoka profesionalna razina.

- Luka i ja smo već tri godine u timu i tijekom tog vremena esport nam je postao full-time posao. Bilo je teško uskladiti fakultet i profesionalno igranje jer raspored putovanja i treninga zna biti brutalan, tako da smo morali neke stvari staviti sa strane kako bismo se maksimalno posvetili karijeri. Trenutačno se vidimo kao profesionalni esport igrači i želimo izvući maksimum dok imamo priliku igrati na najvišem nivou. Što se tiče obitelji i okoline, na početku je naravno bilo dosta pitanja i skepticizma jer ljudi često ne shvaćaju koliko je esport ozbiljan i zahtjevan kada se natječeš u samom vrhu. Ali kako su dolazili rezultati, turniri i uspjesi, promijenila se i reakcija okoline. Sada svi puno više razumiju koliko truda stoji iza svega i imamo stvarno veliku podršku, što nam puno znači, poručuje Nino Mikec.

PUBG: Battlegrounds jedna je od najutjecajnijih online videoigara modernog doba i važan predstavnik tzv. battle royale žanra. Mnogi je smatraju prekretnicom u industriji videoigara. Na YouTubeu ju je i široj javnosti popularizirala novozelandska ekipa Viva La Dirt League svojim zabavnim i satiričnim skečevima u kojima se ismijavaju raznim situacijama iz popularnih videoigara i franšiza. Radnja igre PUBG kombinira jednostavan koncept preživljavanja s dubokom taktičkom igrom i visokom razinom napetosti. U kompetitivnom natjecanju igra se na mapama od 8x8 km, 64 igrača (16 timova) - igrači skupljaju bodove kroz takozvane eliminacije i placement (preživljavanje). PUBG: Battlegrounds je PC verzija na kojoj se i igraju esport turniru, a postoji i mobilna verzija igre PUBG Mobile koja je jedna od najpopularnijih igara na svijetu, s više od 1,75 milijardi ukupnih preuzimanja i otprilike 30 milijuna dnevno aktivnih korisnika.