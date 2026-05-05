'Uspon AI-a može Hrvatskoj donijeti rast BDP-a od 5 do 7 posto'

Velika tehnološka kompanija Microsoft obilježila je 30 godina poslovanja u Hrvatskoj stručnim predavanjima najviše fokusiranim na umjetnu inteligenciju. "Prije 30 godina Europa i Hrvatska bile su tek na početku svoje digitalne transformacije. Javne usluge bile su uglavnom temeljene na papiru, procesi nisu bili digitalizirani, a tek 1 % svjetske populacije imalo je pristup internetu. Danas se Hrvatska nalazi na potpuno drukčijem mjestu. Digitalno je povezana i spremna za razvoj i rast uz umjetnu inteligenciju. Prije 30 godina vjerovali smo da je potencijal Hrvatske velik. Danas je to uvjerenje još snažnije", izjavio je Kalin Dimtchev, direktor za Adriatic regiju, Microsoft.

Više stručnjaka isticalo je kako RH ima dobre temelje za stvarnu, pouzdanu i široku primjenu umjetne inteligencije koja je ključna za sljedeću fazu gospodarskog razvoja. "Pitanje više nije trebamo li koristiti umjetnu inteligenciju, nego koliko brzo i odgovorno možemo kroz njezinu primjenu stvoriti stvarnu poslovnu i društvenu vrijednost. Manje od 10 % velikih poduzeća u Hrvatskoj koristi umjetnu inteligenciju. Ti brojevi nisu znak slabosti, već znak neiskorištenog potencijala. Za manje europske ekonomije poput Hrvatske, usvajanje umjetne inteligencije moglo bi donijeti rast BDP-a od 5 do 7 % u sljedećem desetljeću. Taj zamah već vidimo u hrvatskom gospodarstvu. Infobip je iz startupa izrastao u globalnog lidera. Do 2030. godine oko 70 % poslova će se promijeniti, a potrebne vještine postat će temeljne za svaku osobu. U Europskoj uniji više od polovice odraslih nema osnovne digitalne vještine“, istaknuo je Dimtchev.

Događanje je okupilo predstavnike Vlade Republike Hrvatske te vodećih domaćih kompanija i institucija. Predstavnici tvrtki Orbico, Infobip, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Končar istaknuli su kako se vrijednost ulaganja u umjetnu inteligenciju već vidi kroz konkretnu optimizaciju procesa, povećanje produktivnosti zaposlenika, inovacije i bolje korisničko iskustvo.

- Hrvatska danas u ključnim digitalnim parametrima nadmašuje europski prosjek, pogotovo kada je riječ o interoperabilnosti u javnom sektoru, u koju se zaista puno ulaže. Stoga nastavljamo graditi Centar dijeljenih usluga kao kamen temeljac naše transformacije i unaprjeđivati relevantnu regulativu, balansirajući pritom između nužne zaštite podataka i slobode za tehnološke inovacije. Čestitam Microsoftu 30 godina poslovanja u Hrvatskoj, obilježenih sinergijom i suradnjom u državnom i privatnom sektoru, te na doprinosu tehnološkom razvoju i razvoju digitalne Hrvatske, naglasio je Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Republike Hrvatske.

Habijan ističe kako je svima već poznato da je umjetna inteligencija već neko vrijeme top tema, a dotaknuo se i regulative koja je još potrebna. - Tri izazova su definitivno pred nama. To je pitanje velike regularnosti novih tehnologija. Moramo voditi računa da prevelika regularnost i mnoštvo direktiva i uredbi ne naruše balans između zaštite osobnih podataka naših građana i trgovačkih društava, ali s druge strane da potičemo i istraživanje, razvoj i inovacije. To je jedan balans s kojim ćemo se morati svakako pozabaviti. Druga stvar je pitanje kolizije određenih propisa koji dolaze i koje smo već sad i mi zamijetili. Možda najbolji primjer Digital Single Service Market i Digital Market Act koji su na neki način svojim odredbama poprilično u koliziji. I treći izazov koji je pred nama je pitanje sporosti administracije. Kada želite neki dio regulirati od tog inicijalnog prijedloga pa u konačnici do usvajanja u nacionalnog zakonodavstvo prođe nekih pet do sedam godina. Još jednom želim čestitati Microsoftu na vaših velikih 30 godina djelovanja u Republici Hrvatskoj. Volio bih da porazgovaramo o daljnjoj budućoj suradnji pogotovo na temi umjetne inteligencije i njezinoj uporabi obzirom da vidim da se i u pravosuđu od strane pravosudnih dužnosnika koristi umjetna inteligencije. Treba nam neki okvir i smjernice da se na siguran način postupa s osjetljivim podacima, rekao je Habijan.

Ratko Mutavdžić, Microsoftov globalni voditelj savjetovanja za javni sektor prisjetio se, pak, otvaranja Microsoftovog ureda u Hrvatskoj 1996. godine: - Prije 30 godina velika većina kompanija koje poznajete danas koje su dominantne nisu tada postojale. Nije bilo Googla, nije bilo Facebooka... Da ne govorim o ovim novima kao Nvidia. Microsoft je 1996. došao kao relativno velika kompanija, to je otprilike vrijeme kada se počeo širiti internet. Premotajte naprijed 30 godina i puno toga se promijenilo. Tada smo se bavili prvim uvođenjem tehnologije i licenciranjima. U međuvremenu smo prošli kroz različite stupnjeve razvoja interneta, računalstva u oblaku... I 30 godina kasnije ušli smo u doba digitalnog suvereniteta, tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji i slično. I dalje imamo želju da napravimo više i bolje te povećamo poslovanje. Danas je umjetna inteligencija nešto što je prije 30 godina bio internet ili PC računalo. Dakle, jedna od tehnologija, ali ne i ista. Umjetnu inteligenciju možda još uvijek malo i podcjenjujemo, ali AI ima potencijal mijenjati način kako živimo, kako funkcioniramo i s čime se bavimo. Umjetna inteligencija je ključna točka danas za različite države i organizacije različite države, ali i organizacije koje pokušavaju primijeniti tu tehnologiju na drugačiji način i napraviti kvantni skok kako bi mogli napredovati., poručuje Mutavdžić, a dodatno ističe kako i same tech kompanije zazivaju uređenje AI razvoja.

- Kao što je i ministar Habijan rekao želimo bolje okvire kontrole nad tehnologijom. Na koji način koristi podatke i na koji način kreira vrijednost i vjerujem da je to dobar put. Znam da možda čudno zvuči, ali pružatelji tehnoloških usluga upravo i žele veći i značajniji udio kontrole nad onim kako se ta tehnologija koristi. Jedno je učinak, dakle, što može ta tehnologija prouzročiti za naše društvo, a drugo je da napokon definiramo neka pravila koja možda nismo definirali puno prije. Podaci su danas strašno bitni za AI tehnologiju, ali kakvi - uređeni i kontrolirani podaci s kojima se upravlja na ispravan način i definiranje uporabljivosti nam zapravo otvara potencijal za tehnologiju daleko veći nego kad nema tu pravila. Zamislite osobna vozila, ceste i promet bez pravila. Imamo priliku kroz Microsoft, ali i kao sudionici drugih udruženja raditi na različitim rješenjima, modalitetima primjene umjetne tehnologije. Imamo priliku i u okviru Republike Hrvatske na donošenju novog Akcijskog plana za primjenu umjetne inteligencije s kojim vjerujem da smo pri kraju, otkriva Mutavdžić.

Hrvatska je u posljednjem desetljeću napravila značajan iskorak u digitalizaciji, no podatci pokazuju da potencijal još uvijek nije potpuno iskorišten. Osnovne digitalne vještine ima 59% građana, oko 45% tvrtki koristi računalni oblak, dok se razina primjene umjetne inteligencije procjenjuje na oko 23,7%, Upravo taj jaz između postojeće infrastrukture i stvarne primjene predstavlja najveći prostor za daljnji napredak Hrvatske. - Najveći iskorak ne dolazi iz same tehnologije, nego iz sposobnosti organizacija i institucija da rade s vlastitim podacima, razvijaju kompetencije i AI ugrade u svakodnevni rad. Upravo tu vidimo najveću razliku između onih koji stvaraju mjerljivu vrijednost i onih koji ostaju u fazi testiranja, istaknula je Kristina Tikhonova, direktorica višedržavnog klastera Južne Europe, Microsoft.

Više čelnika velikih hrvatskih kompanija održalo je u Microsoftovom uredu i panel o praksi korištenja umjetne inteligencije u njihovim tvrtkama. - Umjetna inteligencija sve se brže pomiče iz faze eksperimentiranja u fazu stvarne poslovne vrijednosti. Osim povećanja produktivnosti, AI donosi vrijednost kroz bolje korisničko iskustvo, veću troškovnu učinkovitost, brže inovacijske cikluse i razvoj novih poslovnih modela. Najveći učinak ostvaruju organizacije koje AI ne tretiraju kao izolirani projekt, već kao temeljnu funkcionalnost ugrađenu u poslovne procese i proizvode. izjavila je Željka Stiblik, Head of AI Product Solution Engineering iz Infobipa.

- Grupa Končar prolazi kroz opsežnu digitalnu i poslovnu transformaciju s ciljem izgradnje moderne i sigurne digitalne platforme. Umjetnu inteligenciju uvodimo pragmatično – kroz mjerljive slučajeve primjene s jasnim ROI-em, od prediktivnog održavanja i ubrzavanja poslovnih procesa kroz poslovne funkcije do podizanja kvalitete proizvodnje. Microsoft nam je u tome dugogodišnji i pouzdan partner čija platforma čini temelj naše digitalne produktivnosti, sigurnosti i AI inicijativa Grupe, kaže Nebojša Mitrić, direktor sektora za informacijsko-komunikacijske tehnologije tvrtke Končar.

- U Orbico Grupi umjetnu inteligenciju promatramo kroz prizmu stvarne poslovne vrijednosti. Uz centralnu podatkovnu platformu započeli smo s uvođenjem AI agenata te sustavno pratimo njihove učinke kroz ostvarene uštede i povećanje produktivnosti. Korištenjem prediktivne analitike i AI agenata unapređujemo kvalitetu odluka i učinkovitost svakodnevnog rada u cijeloj grupi, dodala je Slađana Krpić, Group IT direktor kompanije Orbico.

Svoja iskustva s AI-om podijelila je i stručnjakinja HZZO-a: - Umjetnu inteligenciju koristimo kako bismo ubrzali i ujednačili procese poslovanja te omogućili brži i kvalitetniji pristup podacima. Time osiguravamo pravovremeno i ujednačeno ostvarivanje prava za sve naše osiguranike u 130 ureda diljem Hrvatske. Budući da su zdravstveni podaci iznimno osjetljivi, AI implementiramo isključivo u strogo kontroliranim i zaštićenim okruženjima, gradeći sustavno povjerenje u tehnologiju kao ključnu podršku u donošenju odluka, rekla je Jelena Curać, pomoćnica ravnatelja zadužena za informacijske tehnologije u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Na kraju su Microsoftovi stručnjaci gostima čak i demonstrirali kreiranje AI agenta koji može ubrzati pregled poslovne komunikacije i mailova od pola sata na samo nekoliko minuta.

Microsoft danas u Hrvatskoj zapošljava više od 50 stručnjaka i surađuje s više od 100 partnerskih organizacija. U suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, CARNET-om i SRCE-om, više od 500.000 učenika, nastavnika, profesora i studenata ima pristup alatima Microsoft 365, čime se sustavno razvijaju digitalne i AI kompetencije. Istodobno, kroz programe podrške startupima, gotovo 80 inovativnih hrvatskih tvrtki u posljednje četiri godine iskoristilo je oko 5 milijuna dolara Azure kredita. Kroz paneuropske inicijative dostupni su besplatni programi edukacije putem platformi LinkedIn, Microsoft i GitHub Learn za razvoj digitalnih vještina.

Daljnji razvoj umjetne inteligencije u Hrvatskoj ovisit će o snažnoj suradnji između države, gospodarstva i obrazovnog sustava.

Pouzdana europska AI infrastruktura Kako bi podržao rast primjene umjetne inteligencije, Microsoft značajno ulaže u razvoj europske podatkovne infrastrukture. U posljednje dvije godine kapaciteti podatkovnih centara povećani su za 40%, a do 2027. planira se više od 200 podatkovnih centara u 16 europskih zemalja i regija.