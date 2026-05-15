Hrvat podijelio neugodno iskustvo s konobarom: 'Tražio sam da mi vrati ostatak. Njegov odgovor me šokirao'

Običan odlazak na kavu pretvorio se u neugodnu situaciju za jednog korisnika Reddita, koji je svoje iskustvo odlučio podijeliti na popularnoj platformi i pitati ostale Hrvate za mišljenje. Kako je napisao, primijetio je da konobari u zadnje vrijeme sve otvorenije očekuju napojnicu, pa čak i "okreću očima i pokazuju nezadovoljstvo" ako je ne dobiju. Kap koja je prelila čašu bio je događaj kada je račun od 2,2 eura platio s tri eura, a konobar mu nije vratio ostatak. Kada ga je upitao za kusur, konobar mu je uzvratio protupitanjem: "A bakša?".

Ova je objava izazvala burnu raspravu u kojoj su stotine ljudi podijelile svoja mišljenja i iskustva, a čini se da velika većina dijeli frustraciju autora. Mnogi su zaključili da su dani velikodušnog ostavljanja napojnica za njih prošlost. Glavni razlog za promjenu navika kod većine su cijene koje su, kako kažu, postale abnormalne. "Prije sam zaokruživao, ali sad su cijene ogromne pa ne ostavljam ništa", napisao je jedan korisnik. Drugi su se nadovezali kako zbog visokih cijena sve rjeđe posjećuju kafiće. "Frendica koja ima veliku familiju me više ne zove na kavu, već donese u termosici pa pijemo u parku", slikovito je opisala jedna korisnica, što su mnogi pozdravili kao odličnu ideju.

Osim cijena, čest je prigovor i na kvalitetu usluge koja ne opravdava nikakvu dodatnu nagradu. Brojni su se požalili na nezainteresirane konobare koje moraju čekati satima, prljave stolove i općenito loš stav. "Kako da ostavim bakšu, za što? Lik se dva sata nije sjetio doći i provjeriti trebamo li još nešto. Još moram doći k njemu na šank platiti", samo je jedan od komentara koji opisuje takvo iskustvo. Mnogi ovo smatraju "amerikanizacijom" i nametanjem kulture napojnica koja nije tradicionalno bila obavezna.

Još jedan argument koji se često ponavlja jest da konobari u Hrvatskoj, za razliku od onih u SAD-u, primaju plaću za svoj posao. "Zašto davati novce nekome tko je već plaćen za taj posao? Tko ostavlja bakšu medicinskim sestrama, pilotima, bauštelcima?", upitao je jedan komentator, ističući da i mnoge druge profesije rade stresne poslove bez očekivanja napojnice.

Iako dio ljudi i dalje ostavlja napojnicu iz navike ili ako su iznimno zadovoljni uslugom, opći je dojam da se napojnica sve manje podrazumijeva, a sve više smatra nagradom koja se mora zaslužiti. Zanimljivo je da, unatoč rastućem nezadovoljstvu na internetu, službeni podaci Porezne uprave pokazuju da je iznos fiskaliziranih napojnica u 2025. godini porastao za čak 60 posto u odnosu na godinu ranije, ponajviše zbog uvođenja opcije ostavljanja napojnice prilikom plaćanja karticom.