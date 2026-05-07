Postoji li ijedna osoba u povijesti koja je za života na tolike generacije utjecala na takav način kao što je to sir David Attenborough? Mi je se ne možemo sjetiti. Najpoznatiji svjetski prirodoslovac slavi 100. rođendan, upravo kao da želi signalizirati da, kada živite život dostojan prirode i s njome u skladu, ona će vas i nagraditi dugovječnošću. Sir David je, naime, cijeli svoj život posvetio predstavljanju prirode čovjeku i njezinoj zaštiti u takvim publikacijama. I tako je već doista generacijama. I prije 40-ak godina nije bilo jutra a da na tadašnjoj nacionalnoj televiziji nije bilo neke njegove emisije, poput "Opstanka". Sir David znao je kako prirodu, životinje ponajprije, približiti svakome, i mladome i starome, na način da im je to bilo zanimljivo gledati. Činio je to podsjećajući, zapravo, kako čovjek nije tako daleko od drugih organizama s kojima dijeli ovu Zemlju, različit je samo u tome što misli i govori te je sebe svjestan.
Svaka bi država, svakako i Hrvatska, morala imati nekog svojeg sir Davida koji bi podsjećao koliko prirodi iz koje smo došli dugujemo. Kao i njemu. Sretan rođendan, sir Davide.
