Živio prije 100-120 milijuna godina

U Tajlandu identificiran divovski dinosaur, težak poput devet slonova

Vedran Balen
16.05.2026.
u 20:53

Znanstvenici ističu kako bi ovo otkriće moglo pomoći u boljem razumijevanju klimatskih promjena u davnoj prošlosti

Znanstvenici su u Tajlandu identificirali novu vrstu golemog dinosaura dugog vrata, čiji su fosilni ostaci pronađeni još prije deset godina na sjeveroistoku zemlje. Riječ je o najvećem dinosauru dosad otkrivenom u jugoistočnoj Aziji, nazvanom Nagatitan chaiyaphumensis. Ovaj biljojed iz skupine sauropoda bio je dug oko 27 metara i težak čak 27 tona, otprilike koliko i devet odraslih azijskih slonova. Bio je čak i duži od poznatog diplodoka, a Zemljom je hodao prije 100 do 120 milijuna godina, oko 40 milijuna godina prije tiranosaura rexa, prenosi BBC.

Vrstu su identificirali istraživači iz Velike Britanije i Tajlanda na temelju fosila pronađenih pokraj jezerca u pokrajini Chaiyaphum. Znanstvenici ističu kako bi ovo otkriće moglo pomoći u boljem razumijevanju klimatskih promjena u davnoj prošlosti i uvjeta koji su omogućili razvoj divovskih dinosaura. Ime dinosaura spoj je više značenja – "naga" se odnosi na mitsku zmiju iz folklora jugoistočne Azije, "titan" na divove iz grčke mitologije, dok "chaiyaphumensis" označava mjesto pronalaska fosila.

Voditelj istraživanja Thitiwoot Sethapanichsakul, doktorand sa sveučilišta UCL u Londonu, nazvao je nagatitana "posljednjim titanom Tajlanda". Fosili su, naime, pronađeni u najmlađim slojevima stijena koji još sadržavaju ostatke dinosaura u toj zemlji. – Mlađe stijene vjerojatno više neće sadržavati fosile dinosaura jer je ovo područje tada već bilo prekriveno plitkim morem. Zato je moguće da je riječ o posljednjem velikom sauropodu pronađenom u jugoistočnoj Aziji – objasnio je Sethapanichsakul. Dodao je i kako mu je sudjelovanje u istraživanju ispunilo dječački san da jednoga dana imenuje vlastitog dinosaura.

Nagatitan je 14. dinosaur službeno imenovan u Tajlandu, zemlji koja se smatra jednim od najbogatijih nalazišta fosila dinosaura u Aziji. Zanimljivo je i da je ovaj divovski dinosaur živio u razdoblju porasta koncentracije ugljikova dioksida i visokih globalnih temperatura.

VA
VanjaPlank
21:49 16.05.2026.

I Tajlanđani svog Manolića imaju

Želite prijaviti greške?

