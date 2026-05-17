Koristite Google Maps, a ne znate za ovu genijalnu funkciju? Potpuno je besplatna, ovo su detalji

Google Maps svakodnevno koristi ogroman broj ljudi, ali mnogi ne znaju da i sami mogu pomoći u poboljšavanju karata. Kroz program Local Guides korisnici mogu prijavljivati pogreške, dodavati fotografije, pisati recenzije i ispravljati podatke o lokacijama. Izravne zarade od takvih prijedloga nema. Kako piše Fenix, Google korisnicima ne plaća za ispravke, recenzije ili dodavanje fotografija. Ipak, aktivni sudionici prikupljaju bodove, napreduju kroz razine i mogu dobiti određene pogodnosti, poput posebnih znački, veće vidljivosti profila ili povremenih pozivnica na događaje i testiranja novih značajki.

Program funkcionira jednostavno. Korisnik se prijavi u Google Maps, pronađe mjesto koje želi urediti i odabere opciju “Predloži izmjenu”. Tamo može promijeniti naziv, kategoriju, lokaciju, radno vrijeme ili označiti da je objekt zatvoren. Dodavanje fotografije često pomaže da se prijedlog lakše provjeri.

Bodovi se dobivaju za različite doprinose. Recenzije, fotografije, odgovori na pitanja, dodavanje novih mjesta i ispravci podataka povećavaju razinu korisnika u programu Local Guides. Što je korisnik aktivniji i što su doprinosi kvalitetniji, to njegov profil postaje vidljiviji.

Iako Google ne isplaćuje novac za sudjelovanje, iskustvo može otvoriti neizravne mogućnosti zarade. Korisnici koji dobro poznaju Google Maps i Google Business profile mogu ponuditi usluge lokalnim tvrtkama, primjerice uređivanje poslovnih profila, dodavanje fotografija, optimizaciju podataka ili pomoć u upravljanju recenzijama.

Neki korisnici mogu razviti i vlastite vodiče, blogove ili preporuke temeljene na Google Mapsu, uz affiliate poveznice za hotele, restorane ili turističke usluge. No važno je naglasiti da lažne recenzije, manipulacija ocjenama i netočni podaci nisu dopušteni i mogu dovesti do uklanjanja sadržaja ili zabrane korištenja usluge.