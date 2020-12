Ova zemlja ima najnižu smrtnost od COVIDa-19 samo zbog ovog čovjeka

Gonzalo Moratorio stavio je moratorij na zarazu novim koronavirusom. Virolog koji radi na Institutu Pasteur na Sveučilištu Republike u Montevideu priznat je danas u Urugvaju kao velika zvijezda. Nature piše o tome kako mu ljudi prilaze na ulici, upoznaju se s njim, zahvaljuju mu, plaćaju pivo kada ga susretnu u baru. Nema čovjek slobodnog trenutka, čak ni kada surfa s prijateljima. Bitno različito od kolega u drugim zemljama koje se napada ili vrijeđa, krivi za žrtve pandemije. No, kod Gonzala Moratoria postoji vrlo čvrst razlog zbog kojeg ima popularnost rock zvijezde. Njegova zemlja do sada ima samo 135 umrlih od posljedica zaraze novim koronavirusom, čak i višestruko manje od svojih susjeda. Argentina ima više od 42.000, Brazil više od 190.000. Dakle, nije čak ni višestruko nego se razlika mjeri u potencijama. K tome je 50 ljudi u Urugvaju preminulo nakon 10. prosinca, i tamo očito prolazi i drugi val. No, daleko je još to od katastrofičnih brojki koje bilježe susjedi.

– Mi smo neko odstupanje, kao pogreška u matrici. Kupujemo si vrijeme. A sve vrijeme koje si uspijemo kupiti dragocjeno je dok se ne pronađe lijek ili efikasno cjepivo, pravilno je procijenio urugvajski znanstvenik.

Moratorio je doktorirao u Parizu 2018. godine, upravo na tamošnjem Institutu Pasteur, početkom ove godine na Institutu Pasteur u Montevideu dobio je i vlastiti laboratorij u kojem je namjerio proučavati mutacije virusa, kako da ih se učini manje opasnima. No, u ožujku se s kolegama iz drugih južnoameričkih zemalja našao u online diskusiji o tome što učiniti s brzoširećim novim koronavirusom. Većina ih se nije previše uzbuđivala, i u Urugvaju su mislili kako će ih nova opasnost ipak zaobići. U slučaju Urugvaja to se doista i moglo tako zaključiti, jer zemlja ima tri i pol milijuna stanovnika, a uspjela je izbjeći žutu groznicu, Zika virus te druge zarazne bolesti od kojih su patile susjedne zemlje. No, preduvjeti za to postoje, Urugvaj ima dobro razvijeno javno zdravstvo u kojem je i robusna epidemiološka služba. Ali, Moratorio je uvidio na vrijeme da ni to neće biti dovoljno da se izbjegnu problemi. Naprotiv općem uvjerenju, išao je na to da se s testiranjem počne odmah a pozitivne izolira. Da bi se susreo s problemom koji su imale sve zemlje – dijagnostike je ubrzo nestalo.

Rješenje je bilo samo jedno, Urugvaj je morao postati neovisan o vanjskim rješenjima za testiranje. Već je 13. ožujka u Urugvaju potvrđen prvi slučaj COVIDa-19 te je proglašeno izvanredno stanje, zatvoreni su obrti i škole, proglašena ograničenja u letovima te prolasku granice, od ljudi zatraženo da se izoliraju. Do tada su Moratorio i njegova pomoćnica Pilar Moreno zajedno s osobljem Moratoriovog laboratorija razvili su vlastiti test koji koristi također PCR tehniku za otkrivanje novog koronavirusa SARS-CoV-2. Nakon par tjedana test je postao jednostavnim i učinkovitim kompletom koji je višestruko manje opterećivao PCR uređaje. Uz pomoć Ministarstva zdravstva obučili su osoblje i stvorili mrežu za testiranje u cijeloj zemlji. Do kraja svibnja Urugvaj je mogao testirati 800 osoba dnevno a polovica je testova proizvođena kod kuće. Danas je taj broj oko pet tisuća od čeka se nekih 30 posto provodi testom koji je osmislio Moratorio. Urugvaj se s pandemijom izborio na impresivan način. No, kao i drugdje, i u Urugvaju se sada bilježi porast pozitivnih i preminulih, a Gonzalo Moratorio oprezan je čovjek.

– Nadam se da će potrajati. Bojim se da nećemo moći obuzdati zarazu u jednom trenutku, govorio je u pauzi između dva vala za Nature koji ga je uvrstio među deset najznačajnijih svjetskih znanstvenika ove godine.

O Moratoriu se može pronaći kako je u mladosti pokušavao postati nogometašem a za bavljenje virusima inspirirao film Izvan kontrole iz 1995. godine s Dustinom Hoffmanom, Rene Russo i Kevinom Spaceyjem. Tada, s 13 godina, prijatelji u školi su ga već zvali Donatello, po liku znanstvenika iz Ninja Kornjača jer je u slobodno vrijeme najviše volio rješavati probleme i izmišljati beskorisne stvari. Do danas je Moratorio objavio 40 znanstvenih radova, razvio patentiranu način razvoja sintetskih cjepiva protiv RNA virusa a vježbao je i s nekoliko nogometnih momčadi. Ne zaboravimo, njemu je tek 38. Od profesionalnog nogometa odustao je tek nakon teže ozljede koljena. Danas trenira sveučilišnu momčad. Objasnio je zašto mu je nogomet važan.

– Ono što naučite, ono što nastojim prenijeti budućim liječnicima i znanstvenicima jest da trebate slaviti uspjeh svojeg suradnika isto kao da je to vaš uspjeh, rekao je.

Priznaje kako možda nema hrabrosti biti na prvoj crti, kao što su to liječnici na intenzivnoj, ali mogao je pridonijeti znanjem i razvojem alata koji danas spašavaju živote.

– Naši su PCR testovi autonomni i neuvjetovani. Ne trebamo nikakav veliki laboratorij ili farmaceutsku kompaniju da bi ih provodila. I to je prednost jer svaka kompanija će raditi testiranja svojom opremom a ta oprema nije univerzalna. Naš test odgovara svakoj opremi, besplatan je i otvoreno za korištenje jer je financiran javnim novcem i međunarodnom suradnjom, rekao je Moratorio u intervjuu za južnoameričke medije.

Prve laboratorije opremljene takvim testovima postavili su uz granice s Argentinom i Brazilom čime je zaustavljen ulazak velikog broja zaraženih ljudi. Svaka zemlja mogla bi učiniti tako nešto, isto kao što bi svaka zemlja mogla više ulagati u znanost čime se razvija i društvo, smatra urugvajski virolog koji se nada kako će u budućnosti latinoameričke zemlje moći i same razviti svoje cjepivo.

