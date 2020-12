Očekuje nas pravi nebeski spektakl: Nakon 800 godina zasvijetlit će 'božićna zvijezda'

Na noćnom nebu 21. prosinca pojavit će se "božićna zvijezda", prvi put u 800 godina. Tako je prozvana zbog svog izgleda, no taj blistavi objekt nije zvijezda, nego nastaje zbog konjunkcije Saturna i Jupitera.

Na zimski suncostaj, dogodit će se bliski susret planetarnih razmjera koji se nije dogodio od 1623. godine. Doći će do rijetke vrlo bliske konjunkcije Jupitera i Saturna, dva najveća planeta Sunčevog sustava, te će nam se oni prividno naći skoro u istoj točki. Oni će u stvarnosti biti udaljeni jedan od drugoga milijunima kilometara, no iz naše će perspektive to izgledati drugačije, pojašnjeno je iz Hrvatskog astronomskog saveza.

Sunce 21. prosinca zalazi oko 16:25 sati, a Jupiter i Saturn će biti na nebu nisko na jugozapadu pa će najbolje vrijeme za motrenje ove pojave biti od 16:30 do 18 sati.

Foto: Hrvatski astronomski savez

- Ovakvo tijesno približavanje Jupitera i Saturna je vrlo rijetko i slobodno možemo reći da ga neke generacije neće nikada doživjeti. Zadnja ovako bliska konjunkcija se dogodila 1623. godine i tada tu pojavu nitko nije mogao vidjeti jer su Jupiter i Saturn bili preblizu smjeru Sunca. Zadnja ovakva tijesna konjunkcija koja je bila lako vidljiva dogodila se 4. ožujka 1226. godine, navode iz Saveza.