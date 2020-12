'Obećavaju nam podvožnjak 10 godina, ali čini se da ćemo se bagera još načekati'

Zapad metropole više neće biti zadnja rupa na svirali, a podvožnjaci u Škorpikovoj i Ulici Oranice neće biti jedini kojima stanovnici tog područja mogu doći do Aleje grada Bologne, Samoborske ceste i Zagrebačke avenije. Čekanje u kilometarskim kolonama postat će prošlost jer će se sagraditi još jedan, treći spoj preko Aleje, i to u Ulici Medpotoki u Gajnicama.

Treba riješiti parcele za trasu

No, priča je to koju, kažu u kvartu, slušaju već barem dva desetljeća, ali od bagera ni “b”, a prometne gužve sve su gore. Pa sa zadrškom gledaju i na to što je za nedavna obilaska četvrti gradonačelnik Milan Bandić poručio da su dani čekanja završeni. Odnosno, da je stigla lokacijska dozvola za podvožnjak koji bi trebao spojiti sjever i jug Gajnica, naselja koje trenutačno dijeli željeznička pruga.

– Zahvatom je predviđeno produženje Ulice Medpotoki i spajanje sa Samoborskom cestom denivelacijom ispod pruge i Aleje Bologne u potezu od 500 metara – kažu u Gradu. Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, dodaje pomoćnik pročelnika Ureda za prostorno uređenje Krunoslav Tepeš, pokrenut će se izrada glavnih izvedbenih projekata te potom raspisati natječaj za izvođača radova, što se očekuje početkom 2021.

– Postojeća dva podvožnjaka jedini su prijelazi na tom području pa će još jedan puno značiti – ustvrdio je za Bandićeva obilaska predsjednik Vijeća četvrti Dejan Kljajić, a slažu se i stanovnici Gajnica.

– Projekt je trebalo još davno realizirati jer su gužve goleme, da se prođe podvožnjak u Škorpikovoj treba pola sata. Kad bismo ovdje imali izlaz na Aleju Bologne, rasteretio bi se promet u zapadnom dijelu grada – ističe Darko Sopić. Njegov susjed Željko Marasović žali se i na kronični nedostatak ulaganja u infrastrukturu tog područja.

– Podvožnjak stalno obećavaju, a čekamo ga već 10 godina. Izgleda da je Bandić digao ruke od ovog dijela grada, posebice otkako smo se usprotivili gradnji drobilice otpada u Podsusedu – kaže. I nije jedini koji sumnja, budući da je i Aniti Papa, napominje, izjava o lokacijskoj dozvoli zazvučala nekako poznato.

– Imaju je već neko vrijeme. Mislim da je to čisto predizborno obećanje jer svi znamo da se treba raditi na imovinsko-pravnim odnosima sa svima preko čijih će parcela nova cesta prolaziti. Medpotoki je ulica sa dva traka i ne može progutati sav promet, a pregovori s ljudima će sigurno potrajati – govori ona.

Ne zna se kad će građevinska

A i u Gradu potvrđuju da je lokacijska dozvola u ladici od prosinca 2019., kada je postala pravomoćna. Da bi se pak ishodila građevinska, ističu u Uredu za promet, moraju se srediti imovinsko-pravni odnosi na trasi pa se čini da će se na bagere doista još načekati.

– Parcelacijski elaborat je izrađen, a očekuje se da će biti ovjeren za dva tjedna. Potom se predmet upućuje Uredu za imovinsko-pravne poslove na rješavanje, odnosno otkup zemljišta, a budući da postupak tek predstoji, trenutačno ne možemo predvidjeti vremenski okvir za ishođenje građevinske dozvole – objašnjavaju.