Novo veliko otkriće na Marsu: Ispod površine Crvenog planeta pronašli tekuću vodu

Podaci koje je prikupio Mars Express, sonda Europske svemirske agencije upućuje na to kako se ispod slojeva leda u južnom polarnom području Marsa nalazi jezero tekuće vode.

Dokazi o mokroj povijesti Crvenog planeta brojni su praktično na cijeloj njegovoj površini u obliku isušenih riječnih korita i ogromnih kanala koje su opazili letjelice koje kruže Marsovom orbitom.

Također su vozila koja istražuju površinu Marsa otkrile minerale koji se mogu stvoriti samo u slučaju prisustva tekuće vode.

No, kako se klima na Crvenom planetu značajno promijenila tokom 4,6 milijardi godina njegove povijesti, voda više ne može postojati na njegovoj površini.

Ali izgleda da može ispod nje i to ne na prevelikoj dubini. Mars Express je u 15 godina više puta to dokazao preko prikupljenih podataka.

Dugo se sumnjalo na postojanje tekuće vode u temeljima polarnih ledenih kapa, a jezero koje je sada detektirano nalazi se na mjestu gdje su temperature 10 ili 20 Celzija ispod nule, ali je još tekuće što sugerira kako je ta voda puna soli no zbog toga ne i mogućim za život kakav poznajemo mi na Zemlji.

Do sada niti moćni Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding instrument, MARSIS, posebni radar koji može detektirati i objekte plitko ispod površine nije mogao dati podatke koji bi bez sumnje potvrdili postojanje tekuće vode.

Primjenom novih tehnika obrade podataka znanstvenici su Europske svemirske agencije zaključili kako se na dubini od kilometar i pol nalazi jezero širine 20 km. Da bi MARSIS otkrio takvo jezero ono također mora biti duboko barem nekoliko desetaka centimetara.

- Ovo je tek jedno takvo područje, uzbudljivo je pomisliti kako ima takvih podzemnih džepova i drugdje na Marsu a koji čekaju da ih otkrijemo, rekao je Roberto Orosei, glavni znanstvenik na ovom projektu.

- Vidjeli smo više takvih podzemnih objekata no nismo mogli reproducirati isti rezultat dva puta zaredom, imali smo prenisku gustoću prikupljenih podataka, rekao je jedan od znanstvenika projekta, Andrea Cicchetti. Jezero jako podsjeća na antarktičko Jezero Vostok otkriveno na nekih četiri kilometra dubine ispod leda.

Zna se da neki oblici mikroba uspijevaju u takvim uvjetima na Zemlji, no nema nikakve potvrde da je tako nešto moguće i na Marsu. To tek treba istražiti.