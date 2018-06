Mars će biti najbliže Zemlji u zadnjih 15 godina, to sigurno ne želite propustiti

Mars se približava Zemlji, a najbliže će joj biti za nešto više od mjesec dana kada ćete ga moći vidjeti golim okom.

Pojava koju nemamo prilike vidjeti često s obzirom na to da se zadnji put dogodila 2003. godine, dogodit će se 27. srpnja.

– Kao i svaki planet u našem sunčevom sustavu, Zemlja i Mars kruže oko sunca. No, Zemlja je bliže suncu i stoga je brža u svojoj orbiti. Zemlja napravi dva kruga oko sunca dok Mars u to vrijeme napravi jedno takvo putovanje. Tako su ponekad ta dva planeta na suprotnim stranama od sunca, vrlo udaljena, dok ponekad Zemlja sustigne susjedni planet i prođe kraj njega vrlo blizu – objašnjavaju NASA.

Zadnji put kada se to dogodilo Mars je izgledao veliko poput Mjeseca, no to je daleko od istine jer je Mars upola manji od Zemlje i udaljen je 55 milijuna kilometara.

– Tijekom opozicije, Mars i sunce nalaze se na suprotnim stranama od Zemlje, a iz naše perspektive, Mars izlazi na istoku, a sunce na zapadu. Nakon što ostaje u nebu cijelu noć, Mars će zaći na zapadu dok će sunce izaći na istoku. S obzirom na to da se Mars i Sunce pojavljuju na različitim stranama, kažemo da je Mars u opoziciji – objašnjava NASA.