VELIKI VOJNI TEHNOLOŠKI NAPREDAK 2025

Robotski vojnici, autonomna vojna tehnologija i AI algoritmi mijenjaju vojske

Autor
Danijel Prerad
02.01.2026.
u 15:00

Kvantno računarstvo zaštitit će obrambene operacije putem sigurnih komunikacijskih mreža i tehnika šifriranja koje su neprobojne za agresivne kibernetičke napade

Rat u Ukrajini promijenio je vojnu tehnologiju. Pojedini vojni sustavi, nekoć neizostavni u sukobima, pokazali su se potpuno neprilagođeni modernom načinu vođenja rata, a drugi, poput dronova, preuzimaju bojište. Sukladno tome prilagođava se i vojna tehnologija, a industrija je nastojala pratiti te trendove i u 2025. godini, kada su zabilježene brojne inovacije, razvoj novih te modernizacija nekih postojećih sustava. Najvažnije donosimo u nastavku.

AI vojna rješenja

Ključne riječi
dronovi autonomno oružje umjetna inteligencija ratovi

