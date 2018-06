Rover Curiosity otkrio dokaz drevnog života? NASA na Marsu pronašla organsku tvar

NASA's Curiosity rover je pronašao organsku tvar na Marsu. Riječ je o otkriću koje bi moglao dokazati da je na Marsu već postojao život. Molekule predstavljaju intrigantnu mogućnost da je Mars daleko življi nego što smo to do sada mislili. Iako otkriće ne rasvjetljuje je li Mars nekoć bio dom vanzemaljcima, ovo otkriće može biti dokaz drevnog života, prenosi Independent.

Dva istraživanja otkrivaju nove detalje o tome kako metan postoji na planeti, što bi nam moglo pomoći da shvatimo bogatu geologiju našeg 'velikog' susjeda. Jedan tim je napravio značajan napredak u našim pokušajima da shvatimo drevnu organsku materiju na Marsu. Ona bi nam mogla pomoći da shvatimo je li svijet nekoć bio naseljen i što mu se dogodilo u milijardama godina nakon toga.

Znanstvenici su odavno zbunjeni zbog otkrića značajnih količina metana na Marsu. Na Zemlji većinu metana proizvode biološki izvori, što dovodi do nade da je i na Crvenom planetu postojao život. Novi podaci ukazuju na to da je metan pohranjen ispod površine planeta. Sezonske promjene dovode do toga da metan izlazi i na površinu.

Drugi objavljeni rad pokazuje da su organske molekule pronađene u drevnoj stijeni na Marsu. Rover Curiosity je uzeo nove uzorke i zagrijao ih tako da bi se mogle analizirati molekule koje su puštene. Podaci pokazuju da postoji određena tvar koja je slična tvari iz organski bogatih stijena na Zemlji.