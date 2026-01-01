Fuzijsko postrojenje ITER bit će poput 'komada Sunca na Zemlji'

Odjednom je istraživanje fuzije postalo i doista pogibeljnom aktivnošću. Sredinom prosinca u svojem domu u Providenceu kod Bostona u Sjedinjenim Državama, nastrijeljen je prof. Nuno Loureiro. Dan kasnije preminuo je od zadobivenih rana. Loureiro je došao na znamenito tamošnje sveučilište MIT 2016. godine, a upravo je lani imenovan voditeljem sveučilišnog Centra za znanost plazme i fuzije. Izvori nekih svjetskih medija tvrde kako policija istražuje moguće veze između smrti ovog portugalskog znanstvenika i pucnjave na Sveučilištu Brown udaljenom oko 75 kilometara, gdje je nepoznati napadač ubio dvije osobe, a ranio devet u učionici inženjerskog centra u starijem dijelu sveučilišta. Ni u jednom ni u drugom slučaju nema fizičkog opisa mogućih ubojica pa čak ni snimki sa sigurnosnih kamera. Očito je netko vrlo dobro znao što radi. Tako je utrka za fuzijom, izvorom energije koji bi vjerojatno riješio mnoge svjetske prijepore i dileme, poprimila sasvim novu dimenziju. A nije uopće laka i vrlo je dugotrajna, ima znanstvenika koji će potrošiti na ovo istraživanje karijere, iza njih vjerojatno još takvih. Ali rezultata ima.