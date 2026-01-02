Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
INOVACIJE KOJE BI MOGLE OLAKŠATI ŽIVOT

Tehnologija koja mijenja svijet: Digitalni blizanci neće biti dostupni samo bogatima?

Autor
Ivica Beti
02.01.2026.
u 16:38

Čekaju nas hologrami, nanotehnologija, osobni roboti i digitalni blizanci

Iz Svjetskog ekonomskog foruma postavili su 2020. vlasnicima tehnoloških tvrtki pitanje kako će tehnologija promijeniti svijet u sljedećih pet godina. Evo nekih njihovih predviđanja. Inteligentni algoritmi omogućit će proizvodnim linijama stalnu optimizaciju prema višim razinama proizvodnje i kvalitete proizvoda, smanjujući ukupni otpad u proizvodnji do 50 posto, a kao rezultat toga, kupci će uživati u proizvodima više kvalitete, proizvedenim brže uz niže troškove za novčanike i bezbolnije za okoliš. Uvođenje 5G mreže omogućit će uvođenje robota koji sami voze, rak će se liječiti kao i svaki kronični zdravstveni problem, a s napretkom u ranom probiru i liječenju, više neće izazivati toliki strah među ljudima. Razvoj umjetne inteligencije omogućit će stvaranje bogatstva širokom masama ljudi... Ti primjeri samo pokazuju koliko je predviđanje unutar točno određenog vremenskog roka, u ovom slučaju petoljetke, nezahvalno. Izdvojili smo 10 stvari i tehnologija koje bi, prema novoobjavljenim znanstvenim radovima, člancima, analizama i esejima znanstvenika, mogle olakšati život ljudima u "bliskoj budućnosti".

Ključne riječi
izumi tehnologije Svjetski ekonomski forum inovacije roboti

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Behemot
Behemot
17:17 02.01.2026.

Ljudi će izgubiti poslove i dobiti temeljni dohodak koji će biti ukinut problematičnim za vlast. Cilj je depopulacija 90% zapadnog stanovništva kako bi preostalih 10% pripadnika elite imalo dovoljno resursa. Vraćamo se u feudalizam. Veleizdajice i dezerteri koji prodaju svoj narod za vlastitu guzicu očekuju da će oni ostati u tih 10%.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Holy Fire ceremony at the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem's Old City
Premium sadržaj
Video sadržaj
NAPREDNE ANALIZE

Kad arheologija ponovno čita Bibliju: Recentna iskapanja u Svetoj zemlji bacaju novo svjetlo na zapise

Jedno od najzanimljivijih otkrića 2025. dogodilo se ispod Bazilike Svetog groba u Jeruzalemu. Istraživači sa Sveučilišta Sapienza u Rimu i Izraelske uprave za starine pronašli su ostatke vrta iz 1. stoljeća. U Judejskoj pustinji, nedaleko od Nahal Zohara, arheolozi su pak otkrili golemu piramidalnu strukturu staru oko 2200 godina. Uz to, otkriven je bizantski samostan u Kiryat Gatu s mozaikom koji citira Ponovljeni zakon

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!