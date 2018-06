Mate Rimac: Za posao s Porscheom pregovarao sam 3 godine

Nakon vijesti koja je poput munje obišla svijet, a u kojoj stoji kako je u Rimac Automobile i Greyp Bikes uložio i jedan Porsche AG Mate Rimac, osnivač uspješnih tehnoloških tvrtki poznatih i po električnim superautomobilima Concept_One i C_Two dao je za Večernji list ekskluzivni intervju.

Kako je uopće došlo do suradnje u kojoj je Porsche preuzeo deset posto udjela u tvrtkama?

O ulaganju se pregovara već gotovo tri godine. Razlozi iza toga su brojni, uz administrative i due diligence, ali treba spomenuti i to da Porsche nema praksu investiranja u druge tvrtke. Osim dvije investicije u softver start-up tvrtke, ulaganje u Rimac Automobile je veliki korak i za njih i za nas. O samom procesu ću možda moći govoriti jednog dana, ali ne danas, jer je uključivalo i tehničke suradnje o kojima još ne možemo govoriti. Ono što treba naglasiti jest da je Porsche naš strateški investitor, ne isključivo financijski. Želimo biti vrlo jasni da ćemo i dalje surađivati s drugim klijentima i da Porsche neće imati pristup informacijama o projektima koje radimo za konkurentske tvrtke, poput Aston Martina...

[video: 25474 / Rimac Automobili]

Ugovor vjerojatno ima i tehnološku stranu. Možemo li znati o čemu se radi?

Automobilska industrija je ogromna i konzervativna. Mi ne proizvodimo jednostavne elemente, nego „srce“ automobila – one komponente koje mijenjaju benzinski motor. Osim što su ti sustavi važni za sam karakter i osobine automobila, oni su vrlo veliki postotak proizvodne cijene te sigurnosni elementi. Takve sustave proizvođači automobila obično ne povjeruju vanjskim tvrtkama, a pogotovo ne mladom start-upu. Steći povjerenje naših klijenata da radimo toliko kritične i važne elemente za njih su naše najveće dostignuće. Porsche je izvrstan fit jer uz snažno okretanje prema električnim automobilima, targetiraju i vrlo visoke performanse i kratka vremena punjenja – u čemu smo mi vrlo jaki. Njihov glavni cilj je imati nas kao partnera za razvoj hibridnih i električnih vozila te proizvodnju ključnih komponenti.

Kolika je sada ukupna vrijednost svih dosadašnjih investicija te hoće li biti i treće runde?

Porsche je kupio udio od 10% u Rimac Automobilima. Tvrtka je po kunskoj vrijednosti značajno premašila „unicorn“ status, no već sada pregovaramo s drugim investitorima o višestruko većoj procjeni vrijednosti firme. Do sada su investitori u tvrtku uložili gotovo 60 milijuna eura.

U nedavnom izlaganju rekao si kako automobile više nećemo posjedovati niti ćemo ih voziti. U naprednijim zemljama taj je trenutak vrlo blizu. No, što je s nama, čini se da ovdje nikoga to ne zanima previše?

Elektrifikacija vozila i korištenje autonomnih vozila je neminovna budućnost. Automobilska industrija se danas mijenja više i brže nego u posljednjih 50 godina – za 20 godina nećemo više kupovati niti voziti automobile. To je novi model osobne mobilnosti koji će potpuno preokrenuti poslovanje automobilske industrije, a Hrvatska će, kao i ostale zemlje, prije ili poslije doživjeti te promjene.

[video: 25475 / Mate Rimac]

Kada smo kod tehnologije, možemo li doznati nešto više o električnom Jaguaru u kojem su se vozili Harry i Meghan, kako je Jaguar završio na kraljevskom vjenčanju?

Jaguar E-type je kultni auto, mnogi tvrde i najljepši auto ikad proizveden. Velika je odgovornost bila sudjelovati u konverziji ove ikone na električni pogon na način da tržište i fanovi pozitivno prihvate promjenu. Ponosni smo surađivati s velikim partnerima iz autoindustrije na zanimljivim projektima, ovo je jedan od takvih.

Hoće li se kapaciteti za proizvodnju novog C_Two širiti, u kojem omjeru, koji je planirani ritam proizvodnje C_Two?

Prve isporuke modela C_Two su 2020. godine kao što je i najavljeno, do tada će se naši proizvodni kapaciteti značajno proširiti. Na trenutačnoj lokaciji ulažemo u povećanje prostora, ali radimo i na novim lokacijama. Uspostavljamo proizvodne linije za pojedine projekte poput serijske proizvodnje baterijskih paketa i ostalih ključnih sustava za neke od naših klijenata.

Jesu li u planu neki novi, možda jeftiniji modeli? Ili je to za sada to pa ćemo vidjeti možda neki Concept_Three?

Imamo dugoročne planove, no prvi cilj je realizirati globalnu homologaciju, proizvodnju i isporuku C_Two, predstavljanog ranije ove godine. Veliki su izazovi pred nama samo u tom projektu. Velike serije planiramo postići kroz naš program razvoja i proizvodnje komponenti – pogonskih i baterijskih sustava, infotainmenta i drugih sustava. Već sam puno puta objasnio zašto nije realno očekivati da proizvodimo automobile za hrvatski džep pa stoga neću ići u detalje – samo ću reći da je Tesla do sad uložila preko 15 milijardi eura i ima 30.000 zaposlenika pa i dalje ne proizvode automobile za „hrvatski džep“.

Svaki put kada razgovaramo, spominje se nova lokacija. Ima li kakvih pomaka?

Moj cilj od samih početaka je realizirati ideju, san o uspješnoj automobilskoj kompaniji, baš ovdje u Hrvatskoj. Unatoč i usprkos svemu. I dalje ćemo stvarati radna mjesta za naše ljude, proizvoditi autentične automobile i tehnologiju te privlačiti sjajne investitore kao što je to Porsche i time otvarati vrata i ostalim tvrtkama sa sjedištem u Hrvatskoj. Uz Svetu Nedelju, otvorili smo lokacije u Splitu i Osijeku, ali i aktivno radimo na izgradnji nove tvornice u blizini Zagreba.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Koliko ljudi zapošljava tvrtka, koliko je planirano da ljudi radi u Rimac Automobilima i Greyp Bikesu, koji je omjer domaćeg i stranog osoblja?

Rimac i Greyp zajedno broje već 400 ljudi, a planovi su nastaviti intenzivno zapošljavati. S obzirom na to da se kod nas unutar jedne ograde odvija čitav razvoj i proizvodnja: od skice do gotovog automobila, trebamo ljude raznih profila. Zapošljavamo puno mladih ljudi željnih znanja i vrijednog iskustva kakvo rijetko gdje mogu dobiti, ali i mnoge međunarodne stručnjake u svojim područjima. U Hrvatskoj naravno ne postoji iskustvo u razvoju automobila i njegovih ključnih komponenti pa ljude s iskustvom ili možemo stvarati godinama u firmi, ili dovoditi iz zemalja s automobilskom industrijom. Od ukupnog broja ljudi otprilike deset posto čine stranci koji dolaze sa svih strana svijeta, trenutačni “sastav” Rimac Automobila je vrlo raznolik i na to smo ponosni. Zapošljavamo čak 26 nacionalnosti: Italija, BiH, Pakistan, Latvija, Španjolska, Indija, USA, Njemačka, Srbija, Meksiko, Brazil, Šri Lanka, Grčka, Koreja, Litva, Mađarska, Slovenija, Češka, Francuska, Austrija, Irska, Kanada, Rumunjska, Crna Gora…

U Hrvatskoj nema velikih automobilskih kompanija. Što možeš po tom pitanju zaključiti iz kontakata sa stranim proizvođačima?

Hrvatska kao država nije privukla niti jednog proizvođača automobila u svojoj povijesti dok su zemlje u okruženju dovele na desetke ogromnih investicija u proizvodne pogone te kao rezultat gledamo s čuđenjem rang-liste rasta, konkurentnosti i drugih pokazatelja gdje nas zemlje koje su bile daleko iza nas po razvijenosti, davno i debelo prestižu. Proizvođači su u te zemlje išli prvenstveno zbog jeftinije radne snage, dok je danas njihov doprinos u tim zemljama puno širi. Zemlje su danas poput tvrtki – jedna se protiv druge natječu i svojim ponudama pokušavaju privući najbolje investitore. Ako nisi konkurentan – neće doći. Porscheova investicija bi se mogla gledati i kao prva izravna investicija velikog proizvođača automobila u Hrvatsku, ali ne zbog jeftine radne snage, nego zbog tehnologija budućnosti i vjeru u ljude koji stoje iza tvrtke. Osobno radim na tome da za Hrvatsku bude višestruke koristi od našeg položaja i otvorenih vrata kod naših partnera od samih Rimac Automobila, ali o tome drugog puta…

Jednom si mi rekao kako Rimac Automobile vidiš kao jedan samoodrživi Google. Koliko ste daleko od tog cilja?

Tvrtka se transformira iz maloserijske proizvodnje u velikoserijsku, što je ogromna promjena apsolutno svega što radimo – od organizacije, procesa, prostora, strojeva, tehnologija pa do načina razmišljanja. Za to su potrebne ogromne investicije i ovo sigurno nije posljednja runda. Ovo partnerstvo jedan je od važnih koraka prema ostvarivanju našeg cilja: postati vodeći dobavljač tehnoloških rješenja za tržište za električnih automobila visokih performansi te proizvođač najuzbudljivijih sportskih električnih automobila. Ipak, stvaranje ozbiljnog dobavljača u automobilskoj industriji i proizvođača sportskih automobila je izazov za cijeli život pa imamo još dug put pred sobom.