Impresivno, ali i jezivo – stiže najdulja pomrčina u ovom stoljeću

Vrijeme je da se pripreme teleskopi i dalekozori ili barem dekice s kojih će se na nekom tamnom mjestu u petak navečer promatrati noćno nebo jer na njemu taj dan svemir režira pravi spektakl i to – s Mjesecom u glavnoj ulozi.

Moći će se, naime, vidjeti potpuna pomrčina Zemljina satelita, i to najduža u ovom stoljeću, što znači da će ovaj astronomski događaj uistinu biti “jednom u životu“.

Najavljuje smak svijeta

Ovdje nije riječ samo o pojavi koja impresivno zvuči, nego uistinu oduzima dah kad je vidite. Mjesec će, naime, na gotovo dva sata svoju uobičajenu srebrnkastosivu boju zamijeniti spektakularnom jarkocrvenom kojom će osvijetliti noćno nebo.

– To i nije toliko rijetka pojava, pomrčine Mjeseca imamo priliku vidjeti više-manje svakih nekoliko godina, ali svakako je impresivno njezino trajanje ovoga puta – objašnjava Boris Štromar, predsjednik Astronomskog društva Beskraj. Ovisno o položaju Zemlje i Mjeseca, postoje tri moguće vrste pomrčina. Potpuna je kada cijeli Mjesec uđe u sjenu našeg planeta, a djelomična je kada sjena zahvati samo njegov dio. O pomrčini u polusjeni govori se pak ako Mjesec prolazi samo kroz Zemljinu polusjenu.

Ovisno o više parametara, poput toga kojom putanjom Mjesec prolazi, ona može trajati maksimalno dva sata, a u petak će se Mjesec poprilično približiti toj minutaži te će u sjeni biti sat i 47 minuta pri čemu će vrhunac biti oko 22.20 sati.

– Mjesec će početi izlaziti oko 20.30 sati i tada će već biti vidljiva djelomična pomrčina jer će polako ulaziti u sjenu. Trebat će mu oko sat vremena da u nju u potpunosti uđe i onda će se tamo zadržati do malo iza 23 sata – objašnjava Štromar, čije astronomsko društvo u Zagrebu pokraj Jaruna organizira gledanje pomrčine, a entuzijasti će se okupljati i u drugim gradovima diljem Hrvatske. Treba se stoga nadati vedrom nebu, a nikad se zapravo ne zna kako će Mjesec za vrijeme pomrčine točno izgledati. Moguće je da bude “školski“ crven, ali ovog je puta veća šansa da bude tamniji, odnosno smećkast jer će biti duboko u sjeni.

Pitanje koje najviše intrigira jest zašto se Mjesec uopće vidi i zašto je crven kada je riječ o njegovoj potpunoj pomrčini. Kada se govori o ovoj pojavi, ljude ona prvo asocira na pomrčinu Sunca do koje dolazi kada se Mjesec nađe između njega i Zemlje pa ga se ne može vidjeti, a dan zamijeni tama. No kod pomrčine Mjeseca “raspored“ je potpuno drukčiji te se Zemlja zapravo nađe točno između Sunca i svog satelita do kojeg onda više ne dopire svjetlost. Ništa se u tom trenutku ne nalazi između Zemlje i Mjeseca, no njemu je jednostavno u tom trenutku “prekinut” izvor svjetlosti.

– Sunce, Mjesec i Zemlja nalaze se u tom trenutku u jednoj ravnini i naš satelit zapravo bi bio u potpunom mraku da Zemlja nema atmosferu. No ovako se zrake svjetlosti lome u atmosferi te crvenom bojom osvjetljavaju Mjesec – kaže astronom Štromar. Simbolički objašnjava da bi zapravo, kada bi se pomrčina promatrala s Mjeseca, cijela Zemlja bila u mraku, a oko nje bi svijetlio crveni prsten, slično kao kada se sa Zemlje promatra pomrčina Sunca.

– Nama je ovo pomrčina Mjeseca, ali da se ona gleda sa samog Mjeseca, to bi zapravo bila pomrčina Sunca – ističe Štromar te dodaje da se zapravo u trenutku pomrčine s Mjeseca na Zemlji vide svi izlasci i zalasci Sunca u tom trenutku. Zvuči dovoljno romantično da i najvećeg skeptika potakne na šetnju ispod noćnog neba u petak, ali i dovoljno mistično da već stoljećima bude tema strašnih i jezivih priča.

Krvavi mjesec, kako se često naziva za vrijeme pomrčine, osim zanimljiva astronomskog spektakla koji oduševljava znanstvenike, u mitologiji je zloglasni znak apokalipse, a čak i proročanstvo iz Biblije koje najavljuje smak svijeta kaže da: “Prije nego što dođe veliki dan Gospodnji, Sunce će se pretvoriti u tamu, a Mjesec u krv”. Stoga ne čudi što se najave pomrčine Mjeseca uvijek vežu i uz najave apokalipse, ali i drugih mističnih proročanstava.

Bez operacija!

Do pomrčine, naime, uvijek dolazi za vrijeme punog Mjeseca koji je sam po sebi poznat kao nositelj nevolja, a još kada je i krvavocrven... Ako se slušaju jezive legende, u petak će se probuditi najstrašniji vukodlaci. Iako će većina na te teorije odmahnuti rukom te dodati da su to priče iz bajke, ipak je tu poveći broj onih koji vjeruju u narodne mudrosti vezane u krvavi Mjesec. Mnogi se već sada spremaju za neprospavanu noć s obzirom na vjerovanje u povezanost punog Mjeseca s nesanicom, a postoje čak i studije koje kažu da će na taj dan ljudi biti agresivniji i razdražljiviji.

Nekada se pun Mjesec nije olako shvaćao ni u medicini pa se smatralo da utječe na smanjenu sposobnost zgrušavanja krvi te se u dane pomrčine nipošto nije preporučivala operacija. Ipak, ako je slušati narodne mudrosti, idealno je to vrijeme za začeće djeteta jer će žena u noći krvavog Mjeseca sigurno ostati trudna, čak i ako joj biološki u tom trenutku nisu plodni dani.