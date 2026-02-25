Naši Portali
INTERVJU: ANTE ŽULJEVIĆ

Stručnjak s Instituta za oceanografiju i ribarstvo upozorava na strane invazivne vrste

Autor
Slavica Vuković
25.02.2026.
u 18:57

Jadranu prijeti invazija algi iz Crvenog mora u podmorju

Dr. sc. Ante Žuljević hrvatski je znanstvenik i istraživač s Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, gdje se kao voditelj Laboratorija za bentos bavi biologijom, ekologijom i monitoringom organizama koje žive na morskome dnu, posebice makroalga, morskih cvjetnica i različitih skupina morskih beskralješnjaka u Jadranskom moru. Posebni su mu interes bentoske strane vrste. Osim znanstvenog rada, aktivno sudjeluje u obrazovanju i popularizaciji znanosti predavanjima o raznolikosti podmorja, njegovoj zaštiti i problemima, a posebno o problematici stranih vrsta o kojima je nedavno održao predavanje naziva “Invazija u podmorju” na Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu.

intervju Jadransko more invazivne vrste Ante Žuljević

LU
Lukeruk
19:27 25.02.2026.

Puno su opasnije dvonožne strane invazivne vrste

