"Moj omiljeni kutak u kući je dnevna soba. Volim sjediti na tatinoj fotelji i gledati omiljene serije. Sretna sam kad je na programu kaubojski film. Još sretnija sam kad je cijela obitelj pred televizorom. Takvi zajednički trenuci su dragocjeni..." Dio je to sastavka koji ne bi ni po čemu odudarao od ostalih da ga je za domaću zadaću napisala učenica, a ne – učenik. Ne budi lijen, pozvao je u pomoć ChatGPT koji mu je isporučio sastavak, ali u ženskom rodu, a on ga je samo prepisao u bilježnicu. Jedan je to od primjera kako AI može odmoći, a ne pomoći.