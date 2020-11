Britanski arheolog zgranuo svijet: Tvrdi da je pronašao ostatke kuće u kojoj je Isus Krist proveo djetinjstvo

Poznati britanski arheolog tvrdi kako je dobro očuvana kuća u Nazaretu ustvrdi dom u kojem je Isus proveo svoje djetinjstvo. Građevina datira još od prvog stoljeća prije Krista i u njemu se sad nalazi samostan Sestara iz Nazareta.

Prvi puta teorija o tome da je na toj lokaciji Isus Krist proveo svoje djetinjstvo pojavila se u 19. stoljeću, potom je teorija odbačena u 1930-ima. Međutim, nakon 14 godina istraživanja profesor arheologije i povijest Ken Dark sa Sveučilišta Reading tvrdi kako samostan stoji na ostacima kuće za koju su Nazarećani vjerovali da je bio Isusov prvi dom.

Profesor Dark otkrio je da su ljudi koji su živjeli na tom području u 3. stoljeću nakon Krista vjerovali kako je to bio dom Isusa Krista. Njegova analiza potvrdila je kako su ostatci zgrade prije nove ere, te da su vidljivi dokazi kvalitetne izrade koji upućuju na to da je tko god je radio na njoj imao znanje oblikovanja kamena. Ističe kako sve upućuje na to kako je to bio tipičan dom.

- Nema ničeg neobičnog o toj kući. Nije bila niti pretjerano siromašna, no nije bilo niti znakova velikog bogatstva. Bila je poprilično normalna. Ako je to bio uistinu dom Isusa Krista, nemamo razloga vjerovati kako je Krist odrastao u domu koji nije bio vrlo tipičan galilejski ruralni dom tog doba - kaže prof. Dark, prenosi CBS.

Terenske analize pokazuju da je u IV. stoljeću kraj te kuće sadgrađena crkva. U V. stoljeću pak na ostatcima tog doma i te crkve sagrađena je nova crkva i to u bizantskom stilu. Ta crkva je bila detaljno ukrašena s mozaicima i mramorom i odgovara opisu iz VII. stoljeća velike bizantske crkve za koju se tada vjerovalo da je lokaciji Isusovog doma, te je bio važno mjesto hodočašća vjernika.

- Mogu zaključiti prema antropološkim dokazima i oralnoj tradiciji da apsolutno nema razloga zašto ne bi iz vremena kad je sagrađena prva crkva na tom području ne bi znali gdje je bio Isusov dom - ustvrdio je profesor Dark, prenosi Russia Today.

