41. Dani znanstvene fantastike: Za dva dana počinje SFeraKon!

SFeraKon, najstarija i najveća hrvatska konvencija koja okuplja ljubitelje znanstvene fantastike, fantastike, horora i srodnih žanrova u ovom dijelu Europe, počinje za dva dana na zagrebačkom FER-u i trajat će sve do 12. svibnja uz brojne ugledne goste!

U prijašnjim najavama smo pisali o dva velika imena znanstveno - fantastične scene koja će biti gosti SFerakona - spisateljica i autorica svjetski poznate trilogije Rebel of the Sands, Alwyn Hamilton te John Kovalic, crtač stripova, ilustrator i pisac, rođen u Manchesteru, u Engleskoj, a kod nas je možda najpoznatiji kao ilustrator društvenih igara, čemu će posvjedočiti svi igrači Munchkina, dok je u međunarodnim vodama najpoznatiji po stripu The Dork Tower. Ne propustite njihova predavanja!

Također smo najavili Captain Ghostly, alter ego pod kojim se krije Mattias Story, cosplayer iz Belgije i upravo on dolazi na ovogodišnje izdanje SFerakona! Mattias svoje impresivne oklope najčešće izrađuje od EVA pjene, a svoja znanja o tehnikama izrade i materijalima voli dijeliti kroz lekcije na internetu i radionice na konvencijama. Ovaj veliki ljubitelj animea ipak preferira cosplayati likove iz filmova i igara. Svoju prvu nagradu je osvojio već s prvim oklopom, Sauronom iz filmske trilogije Gospodar prstenova.

Ostalo nam je najaviti još jedno veliko ime na ovogodišnjem SFerakonu - Ivica Puljak hrvatski fizičar, profesor i političar. Rođen je 1969. godine. Na pariškom Sveučilištu Pierre i Marie Curie zaslužio je titulu doktora fizike. Od 1994. godine redoviti je član CMS kolaboracije u CERN-u kao voditelj splitskih znanstvenika. Jedan je od 8000 znanstvenika koji je bio lovac na Higgsov bozon. Na tome se intenzivno radilo preko 20 godina, a tijekom najintenzivnije potrage 2011. i 2012., Puljak je vodio grupu znanstvenika koja je na kraju imala najpreciznije i najbolje rezultate.

Živo se i jasno prisjeća trenutaka koji se zbio 14. lipnja 2012. godine kad je njegova grupa otkrila Higgsov bozon. Iako su u početku bili vrlo oprezni s objavom te vijesti jer su znali da će odjeknuti u cijelom svijetu, nakon prikupljanja dodatnih podataka sumnje više nije bilo. Od 2009. godine Puljak je član MAGIC kolaboracije koja upravlja gigantskim teleskopima za otkrivanje gama zraka na Kanarskim otocima. Voli svoj profesorski posao, a na fakultetu je priznat kao profesor koji izuzetno dobro objašnjava i prenosi znanje. Aktivno se bavi promocijom i popularizacijom znanosti pa je tako organizirao i održao znanstvena predavanja diljem Hrvatske, a iznimno se trudi kompleksne stvari koje radi u CERN-u objasniti djeci na jednostavan i njima prihvatljiv način.

Član je predsjedništva i tajnik stranke Pametno, koja se zalaže za liberalnu demokraciju i moderniju i tolerantniju Hrvatsku. Napisao je preko 500 znanstvenih radova, a održao je i velik broj prezentacija na skupovima, radionicama i ljetnim školama. Možete ga susresti u Splitu gdje povremeno poduzima superherojske pothvate.

Kao i svake godine, na konvenciji će se predstaviti niz udruga koje se bave znanstvenom fantastikom, a posjetitelji će uživati u brojnim igraonicama, turnirima i demonstracijama RPG igara, kao i u sajam knjiga, prodajnoj izložbi i naravno cosplay-u. Vrlo zanimljiva izložba biti će izložba kostima najpoznatije hrvatske cosplayerice Tajane Štasni, koja ima više od sedamnaest godina staža. Možda najbitnija izložba je ona dječjih radova, a koji su pobjednici nagradnog natječaja SFerice te će ista biti izložena tijekom trajanja SFeraKona.

Sve navedeno samo je dio sjajnog programa koji vas očekuje za samo dva dana! Za sve ostale informacije pratite nas na službenoj stranici: http://sferakon.org/ , dok točan program možete naći na http://program.sferakon.org.