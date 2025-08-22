Klasik Paulaner Hell zaokruženo je, pitko i ukusno pivo

Paulaner je jedna od šest pivovara kojoj je dopušteno točenje piva na najvećem i najpoznatijem svjetskom pivskom festivalu, Oktoberfestu. I to, jasno, odmah govori kako je riječ o pivovari iz Münchena, a treba spomenuti da postoji od 1634. godine. Dapače, na stranicama pivovare piše kako su njezini pivari prvi napravili ovu inačicu svijetlog, helles piva, Münchner Hell. Ne proizvode previše stilova, tek pšenično, i u varijanti bez alkohola, tamno pšenično, zatim jaki doppelbock Salvator pa, naravno, Oktoberfestbier, koji se pije na festivalu, i na kraju Hell. Riječ je doista o pivskom klasiku koji je u posljednje vrijeme vrlo dobro, a i sve ga je lakše naći u domaćim lokalima po vrlo korektnoj cijeni. Lijepe je svijetle zlatnožute boje, guste bijele pjene u čaši, koja ne zamara previše, meke je teksture, što je karakteristično za ovaj stil piva, elegantno, ali s nešto više gorčine, što ga malo odmiče od rođaka po stilu kao što je primjerice Augustiner. Koristi se hmelj Hallertauer Tradition koji sladnim notama dodaje i nešto zemljanih, travnatih, ali i nešto malo voćnih pa je Paulaner Hell pivo koje je zaista zaokruženo, pitko i ukusno. Riječ je o pivu za svaki dan, koje se može sparivati s više jela ili ga jednostavno možete piti u hladu kakvoga kestenova drveta, kako u pivovari i preporučuju.