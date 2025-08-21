Samsung Galaxy Z Flip7: Atraktivan i zabavan, samo nam dajte više funkcionalnosti za vanjski ekran

Samsung je pojačao svoju liniju pametnih telefona s preklopnim ekranima ovog ljeta, a najviše pozornosti privukao je veći model Galaxy Z Fold7. No i manja varijanta Samsung Galaxy Z Flip7 vrlo je zanimljiv iako, za razliku od lanjskog modela, ne donosi revolucionarne promjene kao što je to na Foldu. Uz to je puno jeftiniji. Ovaj Z Flip7 koji sam isprobavao (12GB radne memorije i 256 GB prostora za podatke) u Hrvatskoj stoji 1200 eura. Samsungova nova generacija kompaktnijeg preklopnog telefona donosi najelegantniji Flip dizajn do sada, s iznimno lijepim i većim vanjskom ekranom, nešto većom baterijom i novom AI integracijom.

Flip 7 sada je malo viši i širi, kao i ravniji i tanji. Kada je otvoren, debljina uređaja iznosi svega 6,5 mm, dok je sklopljen tanji za gotovo 1,2 mm u odnosu na prethodnika, što se osjeti u džepu i ruci. Ta mala promjena u širini donijela je poboljšanje – unutarnji zaslon sada ima omjer stranica 21:9 umjesto dosadašnjih 22:9. Iako to nije puno, zahvaljujući dodatnom prostoru tipkanje poruka brže je i preciznije. Pozitivni dojam i ugodno korištenje zaokružuju premium materijali poput okvira i stakla, uz poboljšanu šarku koja djeluje čvršće (sada podržava 200.000 preklapanja) i zatvara se uz ugodan i efektan zvuk. Kao i na većem Foldu 7, ni ovdje nema zaštite od prašine što nije baš bajno, a zadržan je certifikat IP48, što znači otpornost na kratkotrajno uranjanje u vodu do 1,5 metara dubine.

Foto: Danijel Lijović

Zvijezda uređaja je vanjski zaslon koji je narastao s 3,6 na impresivna 4,1 inča. I ne samo što je ekran veći nego i izgleda baš atraktivno. S vrlo tankim okvirima, ovaj Super AMOLED zaslon sada ispunjava gotovo cijelu gornju polovicu telefona, a uz svjetlinu od čak 2.600 nita i stopu osvježavanja od 120 Hz, pruža ugodno korištenje. Vanjski ekran ima više funkcionalnosti – možete pratiti notifikacije, odgovarati na poruke, koristiti neke aplikacije, ali većinom je sveden na upravljanje – widgetima. Možete upravljati pjesmama na Spotifyu (iako vam istureni objektivi kamere mogu malo zasmetati...), pratiti vremensku prognozu, pratiti svoje personalizirane dnevne sažetke (Now Brief) ili razgovarati s Googleovom umjetnom inteligencijom Gemini a da ne rastvarate mobitel. Među aplikacijama koje još možete koristiti su i Google Maps, WhatsApp, Netflix i YouTube.

Foto: Danijel Lijović

Za druge aplikacije potrebno je skinuti Samsungov plugin MultiStar. No baš zato što je vanjski ekran sada veći i atraktivniji, ostao je i pomalo nedorečen na softverskoj strani jer bi se moglo puno toga više koristiti u Flex (polurastvorenom) i sklopljenom režimu. Na velikom Foldu 7 to je puno bolje izraženo i vanjski ekran je u potpunosti funkcionalan, a Flip7 ipak je ograničen softverom. Dok sam koristio mobitel, u nešto manje od tjedan dana često sam se gubio u pokušaju da što bolje iskoristim vanjski ekran. Na kraju jednostavno odustanete i rasklopite mobitel da brže obavite stvari, a ponekad će vas i sam mobitel uputiti da učinite baš to – otvorite unutarnji ekran i tamo namjestite postavke, kao da i sam 'priznaje poraz' vanjskog ekrana... Vjerujem da Samsung to može još poboljšati i usavršiti.

Umjesto dosadašnjih Snapdragon procesora, Flip7 pokreće Samsungov vlastiti čip Exynos 2500 što ne čini sad neku veliku razliku u performansama u svakodnevnom redovnom korištenju. Što se tiče baterije, kapacitet je povećan na 4300 mAh, što je najveća baterija u Flip seriji do sada. Izdržljivost baterije je solidna, ali ne bih rekao da je Samsung napravio neki veći iskorak, iako mi se čini da baterija izdrži dulje nego na novom Foldu. Većinom se može proći cijeli dan bez dodatnih punjenja baterije.

Foto: Danijel Lijović

U večernjim satima ostajalo bi mi još po 20 – 30-ak posto baterije uz 3 – 4 sata uključenosti ekrana. Najviše mi je uspjelo izvući 4 sata i 44 minute uključenosti ekrana na kraju dana, uz preostalih 9 posto baterije. Na primjeru gledanja videa – za dva sata kontinuiranog gledanja Netflixa potrošilo mi se 18 posto baterije. Na kapacitetu i brzini punjenja Samsung definitivno i ovdje treba poraditi – podržava 25 W žično i 15 W bežično punjenje. Za 15 minuta napunilo mi se samo 25 posto baterije, za 30 minuta 46 posto, za 60 minuta 83 posto, a do 100 posto trebalo je i malo više od 90 minuta.

Fotografije snimljene mobitelom Samsung Galaxy Z Flip7

Kamere nisu dobile nove objektive, hardver je ostao isti: tu su glavna kamera od 50 MP s optičkom stabilizacijom, ultraširokokutna od 12 MP i selfie kamera od 10 MP unutar glavnog zaslona. No dorađivan je softver pa se u obradi fotografija koristi i umjetna inteligencija. Fotografije su uglavnom dosta dobre, pogotovo snimljene glavnom kamerom u dobrim svjetlosnim uvjetima – oštre su, s točnim bojama kao i mnogo uhvaćenih detalja. I ultraširoka kamera vrlo je iskoristiva po danjem svjetlu, ne primijeti se zamućivanje na rubovima.

Jasno, po noći ultraširoka će brzo postati 'mekša' i kadrovi će biti zamućeniji, pogotovo na rubovima. Ovdje nema telefoto objektiva pa se može zumirati minimalno glavnom kamerom (do 10x digitalno). Selfie ćete kvalitetnije uhvatiti vanjskom glavnom kamerom nego prosječnim unutarnjim objektivom – rasklopite mobitel i u sučelju kamere gore desno kliknete sivi okvir s dvije točkice i to će vam aktivirati sučelje kamere na vanjskom ekranu. Ako pritom imate poteškoća pri okidanju fotografije, uvijek možete upotrijebiti Samsungove geste (rastvoriti šaku) i fotkati bez dodirivanja uređaja.

Foto: Danijel Lijović

Veći vanjski ekran koristan je i za bolji doživljaj snimanja videa za društvene mreže. Možete se zabaviti snimajući mobitelom u Flex režimu (polurasklopljen u obliku slova L), pa uređaj postaje i sam svoj stativ, a donji dio ekrana pretvara se u "touchpad" gdje možete upravljati kamerom, zumirati... Kvaliteta videa je prosječna, a po noći slika brzo postane zrnata. Još jedan zamjetan plus je što Galaxy Z Flip7 dolazi uz obećanje od čak sedam godina softverskih nadogradnji.

PLUSEVI

veći vanjski ekran

odličan unutarnji ekran

atraktivan dizajn

odlična glavna kamera

AI alati

7 godina nadogradnji

MINUSI

vanjski ekran mogao bi biti još bolje iskorišten

bez velikih inovacija

punjenje baterije je presporo