KOJI JE NAJBOLJI STIL?

U našoj je kulturi nekad prevladavao autoritarni odgoj, a danas roditelji trebaju paziti da nisu prepopustljivi

Mirna Grahovac
21.08.2025.
Istraživanja pokazuju da je dosljedan, autoritativni stil odgoja najpovoljniji za psihološki i emocionalni razvoj djeteta. Ipak, ne postoji univerzalna formula za odgoj, osobito danas

U trenutku kada dijete, primjerice, dolazi kući s lošom ocjenom iz matematike, svaki roditelj ima nekoliko opcija kako reagirati: strogo zaprijetiti djetetu da će izgubiti privilegije ako se ocjene ne poprave, bez previše objašnjenja (autoritarni stil); odmahnuti rukom i reći da ocjene ionako nisu važne, neka samo radi što želi (permisivni stil); slegnuti ramenima i ne pokazati nikakav interes (zanemarujući stil); sjesti s njim, saslušati ga, pokušati razumjeti što se dogodilo i dogovoriti plan kako da sljedeći put bude bolje – uz toplinu, ali i jasne granice (autoritativni stil).

