Zvonimir Bilić – novo ime na klupi Lokomotive

Rukometašice Lokomotive krenule su s pripremama za drugi dio sezone. Već 7. siječnja igraju domaću utakmicu u gostima protiv Bjelovara, a 10. siječnja na rasporedu je prva utakmica u Europskoj ligi.

Lokosice će prvo u goste Oldenburgu, trenutačno petom sastavu njemačkog prvenstva.

– Susret protiv Oldenburga bit će nam prva jača utakmica ove sezone. Mislim da je švicarska Amicitia tu negdje na tom nivou, a njih smo izbacili u kvalifikacijama za ulazak u skupinu Europske lige.

Dobra je vijest da se većina mojih igračica oporavila. Tu prije svega mislim na Slovakinju Tatjanu Šutranovu, Srpkinju Dunju Tabak i našu Laru Burić.

Nažalost, za ovu sezonu izgubljena je Nina Vurnek, desna vanjska, koja će morati na operaciju. U ovom dijelu sezone ne možemo računati ni na Miju Tupek – rekao je Silvio Ivandija, trener Lokomotive.

Novo ime u stručnom stožeru je Zvonimir Bilić, nekadašnji sjajni hrvatski reprezentativac. On će biti pomoćni trener.

Što se tiče Oldenburga, to je sastav koji u svojim redovima ima njemačke reprezentativke Behrend i Steffen, koje su nedavno s reprezentacijom osvojile svjetsko srebro. Od strankinja imaju Poljakinju Granicku, Švicarke Wolff i Bachtiger i Nizozemku Korsten.