Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
Rukomet

Zvonimir Bilić – novo ime na klupi Lokomotive

storyeditor/2026-01-04/PXL_100224_109890348.jpg
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
04.01.2026.
u 15:29

Rukometašice Lokomotive krenule su s pripremama za drugi dio sezone. Već 7. siječnja igraju domaću utakmicu u gostima protiv Bjelovara

Rukometašice Lokomotive krenule su s pripremama za drugi dio sezone. Već 7. siječnja igraju domaću utakmicu u gostima protiv Bjelovara, a 10. siječnja na rasporedu je prva utakmica u Europskoj ligi.

Lokosice će prvo u goste Oldenburgu, trenutačno petom sastavu njemačkog prvenstva.

– Susret protiv Oldenburga bit će nam prva jača utakmica ove sezone. Mislim da je švicarska Amicitia tu negdje na tom nivou, a njih smo izbacili u kvalifikacijama za ulazak u skupinu Europske lige.

Dobra je vijest da se većina mojih igračica oporavila. Tu prije svega mislim na Slovakinju Tatjanu Šutranovu, Srpkinju Dunju Tabak i našu Laru Burić.

Nažalost, za ovu sezonu izgubljena je Nina Vurnek, desna vanjska, koja će morati na operaciju. U ovom dijelu sezone ne možemo računati ni na Miju Tupek – rekao je Silvio Ivandija, trener Lokomotive.

Novo ime u stručnom stožeru je Zvonimir Bilić, nekadašnji sjajni hrvatski reprezentativac. On će biti pomoćni trener.

Što se tiče Oldenburga, to je sastav koji u svojim redovima ima njemačke reprezentativke Behrend i Steffen, koje su nedavno s reprezentacijom osvojile svjetsko srebro. Od strankinja imaju Poljakinju Granicku, Švicarke Wolff i Bachtiger i Nizozemku Korsten. 

Ključne riječi
Zvonimir Bilić Silvio Ivandija Europska liga Lokomotiva rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!