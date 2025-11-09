Zvone, ovo nisu oscilacije: Ne morate biti Celta da iskoristite greške Dinama

Teški poraz od Celte i potpuna nemoć Dinama, pa prijeto toga pobjeda nad Rijekom sa užasnih 45 minuta trebali su biti dooba škola plavima, ali izgleda da 'pačići plavi' nisu ništa naučili. Očekivalo se da će plavi jurnuti ne bi li isprali gorčinu prošlih vremena, i jesu oni krenuli angažirano, ali su opet bili propusni i nakon 45 minuta bili su u minusu od dva pogotka. Ponovno se sve svodilo uglavnom na prodore Hoxhe, a s udarcima je pokušavao Stojković, jedan je bio opasan, oostali su završavali u bloku.



A Istra je kao pravi domaćin prihvatila poklone gostiju, Lawal je bio zadužen za primanje poklona, prvo je iz tračnica izbacio Lisicu koji je ponovno bio na desnom beku, ponovno je na klupi ostao mladi Mikić, a onda je iskoristio pospanost McKenne i Nevistića.