Teški poraz od Celte i potpuna nemoć Dinama, pa prijeto toga pobjeda nad Rijekom sa užasnih 45 minuta trebali su biti dooba škola plavima, ali izgleda da 'pačići plavi' nisu ništa naučili. Očekivalo se da će plavi jurnuti ne bi li isprali gorčinu prošlih vremena, i jesu oni krenuli angažirano, ali su opet bili propusni i nakon 45 minuta bili su u minusu od dva pogotka. Ponovno se sve svodilo uglavnom na prodore Hoxhe, a s udarcima je pokušavao Stojković, jedan je bio opasan, oostali su završavali u bloku.
A Istra je kao pravi domaćin prihvatila poklone gostiju, Lawal je bio zadužen za primanje poklona, prvo je iz tračnica izbacio Lisicu koji je ponovno bio na desnom beku, ponovno je na klupi ostao mladi Mikić, a onda je iskoristio pospanost McKenne i Nevistića.
Zvone, ovo nisu oscilacije: Ne morate biti Celta da iskoristite greške Dinama
Kovačević nam ponavlja priču kako se ne boji staviti mladog Mikića na beka, ali ga isto tako uporno ne stavlja nego 'kemija' s tim desnim bekom i s tim svojim potezima ništa ne dobiva
Od početka Dinamo ne izgleda bajno, a sada je još pročitana knjiga. Kovačević apsolutno nikoga ne može ničime iznenaditi, a svatko njega iznenadi. Zato Dinamo izgleda sve lošije, em nema napretka u igri, a recept protiv DInama imaju svi... Upropastio je igrače koji igraju, još više one na klupi, nije stvorio ekipu, srozao je moral, a to tako dugo traje jer je Bobanov ego veći od kluba i zdravog razuma... A ova uprava evo već drugu sezonu srozava ugled Dinama, a za to troši nevjerojatne novce. Ova ekipa koja vodi klub spalila je više novaca nego svi ostali klubovi HNL-a zajedno kroz nekoliko sezona i postigli su nulu. No očito niti njima to nije bitno, bitne su im fotelje... Boban je očito postao dio tog problema, a ne rješenje.
Čudno, već dugo nisam u člancima o Dinamu vidio rečenicu: "Boban zna što radi...! Za sve ono što su mnogi čitatelji komentirali otprije dva mjeseca, sada čitamo naglo otkrivene mudre analize Dinamovog podbačaja. Navijanje bi trebalo ostaviti navijačima, a sportski novinar bi trebao uvijek bar nastojati biti objektivan. Pa čak i ako na zidu ima sliku Zajeca i Bobana.
Ponovo! Zvone Boban se jako zaletio, "potjer4ao je nbekoliko igrača iz Dinama, a doveo vrlo, vrlo diskutabilne igraće, čak iz nekih drugih ili ćak trećih liga, za goleme novce., a Pjaci, ili Petkoviću nije htio produžiti ugovor... !? Zašto Zbog golemog ega!Što radi Bijelica na tribinama? Pa ćeka poziv preponosnog Zvone. Kamo sreće!?