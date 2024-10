Zvijezde i prvaci u ringu – počinje HELL Boxing Kings Live Show!

Neponovljiva biografija

Hrvatski sportski velikan bio je prisiljen spavati na klupi, a do 18. godine nije se pošteno najeo

– Gorska služba spašavanja vukla me u onom specijalnom koritu sve do Sarajeva gdje su mi prognozirali da možda više nikad neću moći hodati pa mi je, ubrzo, i državni hrvački savez odredio novac za kolica. No, još dok sam ležao paraliziran tih 45 dana, s oduzetim donjim dijelom tijela, dočuo sam da je taj novac u klubu nestao jer je tajnik kluba tim novcem prehranjivao sirotinju koja nije imala ništa kao i ja kada sam tek došao u Zagreb.