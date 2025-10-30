Zvijezda PSG-a od 90 milijuna eura se bizarno ozlijedila: Evo koliko će izbivati s travnjaka

PSG, aktualni europski i francuski prvak, ostao je bez bodova u 10. kolu francuske Ligue 1 odigravši 1-1 kod Lorienta, ali je ostao i bez svoje mlade zvijezde, 20-godišnjeg Desirea Douea.

Nakon sat vremena igre, prilikom jednog trka po lijevoj strani, Doue je bez kontakta sa suparničkim igračem pao na travnjak. Odmah se uhvatio za desni bedreni mišić, a potom je s nosilima iznesen s travnjaka.

Igor Štimac kažnjen u BiH zbog pozdrava 'Za dom spremni' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

„Bila je to pomalo čudna ozljeda. Još ne znamo o čemu je riječ i samo se nadam da nije ništa ozbiljno. Uskoro će pretrage pokazati o čemu se radi“, komentirao je nakon utakmice trener PSG-a Luis Enrique.

Francuski mediji su tijekom srijede navečer i četvrtka ujutro obznanili kako je najvjerojatnija „stanka od nekoliko tjedana“. Nastavio se time niz ozljeda Douea koji je u rujnu propustio šest dvoboja zbog problema s listom noge.

VEZANI ČLANCI:

PSG je unatoč remiju kod Lorienta zadržao prvo mjesto na ljestvici te ima bod više od Monaca, odnosno, dva više od Marseillea. Dosad su Parižani u prvenstvu ostvarili šest pobjeda, tri remija i jedan poraz u deset nastupa.

Doue se PSG-u pridružio prošlog ljeta iz Rennesa za 50 milijuna eura te je u prošloj sezoni nastupio u 61 utakmici te postigao 16 i namjestio isto toliko pogodaka. Ove sezone je na učinku od tri gola i tri asistencije u osam utakmica. Transfermarkt ga procjenjuje na 90 milijuna eura.