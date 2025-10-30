Dinamov kapetan već 121 utakmicu u nizu nije dao gol!

Iz današnje perspektive 13. studenog 2022. godine bio je jako važan dan za Dinamovog kapetana, 31-godišnjeg Josipa Mišića. Naime, te jesenske večeri Dinamo je pod Čačićevim vodstvom nokautirao Cosmijevu Rijeku na Rujevici sa 7:2, a Josip Mišić zatresao je mrežu domaćina već u 2. minuti. Potom su Riječanima još zabili Oršić 2, Emreli 2, Šutalo i Špikić 1, a katastrofalan poraz domaćina ublažili su pogoci Lunette i Vrančića.

Zašto je ovaj datum važan za Mišića? Naime, toga dana na Rujevici Josip Mišić postigao je svoj posljednji pogodak za Dinamo, a od te utakmice nanizao je do dana današnjeg čak 121 nastup u kojima se nije upisao u strijelce! Već ta brojka od 121 nastupa ostavlja dojam zaprepaštenosti, a kada to pretvorimo u Mišićeve minute provedene na travnjaku – 10476! – onda ste u još većem šoku. Zar je moguće!?

Tako su se od Mišićevog posljednjeg pogotka u Dinamu izmijenila čak šestorica trenera, Bišćan, Jakirović, Bjelica, Cannavaro, Perković i Kovačević, tri predsjednika – Barišić, Zajec i Boban... Od spomenute utakmice na Rujevici, u kojoj je Mišić dao gol, u Dinamu je, uz vratara Nevistića, ostao još samo jedan igrač, stoper Kevin Theophile-Catherine – a i on je u međuvremenu, iako je imao šestomjesečnu stanku, efikasniji od Mišića s tri pogotka na kontu.

Neki radili na baušteli, neki upisali fakultet, a Modrić je priča za sebe: Evo što bi vatreni radili da nisu nogometaši

Naravno, netko će odmah stati u obranu neefikasnosti Dinamovog kapetana, pa čak i s pravom – jer Mišić nije ofenzivni vezist i u opisu njegovog posla nije davanje golova, usto i najkorišteniji je igrač Dinama posljednjih sezona, s prosjekom od 40 utakmica po sezoni – što je i svjetski raritet. U tom smislu, možemo zaključiti i kako je Mišić naprosto umoran i nema koncentracije i moći u završnici akcija. Ali, opet – zar u 121 utakmici zaredom!?

U prilog tome evo i Mišićeve pucačke statistike u posljednje tri sezone (izvor: Sofascore):

- sezona 2023./2024., 52 nastupa, 0 golova: 22 šuta izvan okvira (0.51 po utakmici), 7 u okvir (0.16 po utakmici);

- sezona 2024./2025., 35 nastupa, 0 golova: 14 šuteva izvan okvira (0.42 p.u.), 3 u okvir (0.09 p.u.);

- sezona 2025./2026., 13 nastupa, 0 golova: 10 šuteva izvan okvira (0.77 p.u.), 6 u okvir (0.45 p.u.).

Vinkovčanin Josip Mišić od veljače 2021. godine ima 222 nastupa za Dinamo, postigao je šest pogodaka, ima četiri naslova prvaka i dvije titule u Hrvatskom kupu. Spada među najznačajnije i najzaslužnije Dinamove nogometaše posljednjih desetak godina, što je valorizirano proteklog ljeta, kada je produljio ugovor do 2029. godine. Tržišna vrijednost mu je 1.5 milijuna eura.