ZA NE POVJEROVATI

Dinamov kapetan već 121 utakmicu u nizu nije dao gol!

Autor
Tomislav Dasović
30.10.2025.
u 11:18

Mišić je svoj posljednji pogodak postigao 13. studenog 2022. na Rujevici, a od tada je na travnjaku proveo 10476 minuta!

Iz današnje perspektive 13. studenog 2022. godine bio je jako važan dan za Dinamovog kapetana, 31-godišnjeg Josipa Mišića. Naime, te jesenske večeri Dinamo je pod Čačićevim vodstvom nokautirao Cosmijevu Rijeku na Rujevici sa 7:2, a Josip Mišić zatresao je mrežu domaćina već u 2. minuti. Potom su Riječanima još zabili Oršić 2, Emreli 2, Šutalo i Špikić 1, a katastrofalan poraz domaćina ublažili su pogoci Lunette i Vrančića.

Zašto je ovaj datum važan za Mišića? Naime, toga dana na Rujevici Josip Mišić postigao je svoj posljednji pogodak za Dinamo, a od te utakmice nanizao je do dana današnjeg čak 121 nastup u kojima se nije upisao u strijelce! Već ta brojka od 121 nastupa ostavlja dojam zaprepaštenosti, a kada to pretvorimo u Mišićeve minute provedene na travnjaku – 10476! – onda ste u još većem šoku. Zar je moguće!?

Tako su se od Mišićevog posljednjeg pogotka u Dinamu izmijenila čak šestorica trenera, Bišćan, Jakirović, Bjelica, Cannavaro, Perković i Kovačević, tri predsjednika – Barišić, Zajec i Boban... Od spomenute utakmice na Rujevici, u kojoj je Mišić dao gol, u Dinamu je, uz vratara Nevistića, ostao još samo jedan igrač, stoper Kevin Theophile-Catherine – a i on je u međuvremenu, iako je imao šestomjesečnu stanku, efikasniji od Mišića s tri pogotka na kontu.

Neki radili na baušteli, neki upisali fakultet, a Modrić je priča za sebe: Evo što bi vatreni radili da nisu nogometaši
Naravno, netko će odmah stati u obranu neefikasnosti Dinamovog kapetana, pa čak i s pravom – jer Mišić nije ofenzivni vezist i u opisu njegovog posla nije davanje golova, usto i najkorišteniji je igrač Dinama posljednjih sezona, s prosjekom od 40 utakmica po sezoni – što je i svjetski raritet. U tom smislu, možemo zaključiti i kako je Mišić naprosto umoran i nema koncentracije i moći u završnici akcija. Ali, opet – zar u 121 utakmici zaredom!?  

U prilog tome evo i Mišićeve pucačke statistike u posljednje tri sezone (izvor: Sofascore):
- sezona 2023./2024., 52 nastupa, 0 golova: 22 šuta izvan okvira (0.51 po utakmici), 7 u okvir (0.16 po utakmici);
- sezona 2024./2025., 35 nastupa, 0 golova: 14 šuteva izvan okvira (0.42 p.u.), 3 u okvir (0.09 p.u.);
- sezona 2025./2026., 13 nastupa, 0 golova: 10 šuteva izvan okvira (0.77 p.u.), 6 u okvir (0.45 p.u.).

Vinkovčanin Josip Mišić od veljače 2021. godine ima 222 nastupa za Dinamo, postigao je šest pogodaka, ima četiri naslova prvaka i dvije titule u Hrvatskom kupu. Spada među najznačajnije i najzaslužnije Dinamove nogometaše posljednjih desetak godina, što je valorizirano proteklog ljeta, kada je produljio ugovor do 2029. godine. Tržišna vrijednost mu je 1.5 milijuna eura.
Ključne riječi
nogomet HNL Dinamo Josip Mišić

