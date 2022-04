Zvijezda NBA Kevin Durant neprepoznatljivo loš u doigravanju, evo brojki

Od serija prvog kruga NBA doigravanja najbliže su kraju došle one između Bostona i Brooklyna te Golden Statea i Denvera.

U njima Golden State i Boston vode 3-0 te im nedostaje još samo jedna pobjeda za proboj u konferencijska polufinala. Od serije Bostona i Brooklyna nije se očekivala takva jednosmjerna ulica iako treba treći da su sve tri utakmice bile neizvjesne. No, sve su tri otišle na stranu Bostona.

U toj seriji dominira fantastična obrana Bostona u koju su potpuno uhvaćeni Kyrie Irving i pogotovo Kevin Durant. Također, dominira i Jason Tatum koji sjajno za Boston igra na obje strane parketa. Napadački, ali i u obrani jer je u većini vremena baš on zadužen za Kevina Duranta.

Foto: Wendell Cruz/REUTERS Apr 23, 2022; Brooklyn, New York, USA; Boston Celtics guard Jaylen Brown (7) knocks the ball away from Brooklyn Nets forward Kevin Durant (7) in the first quarter at Barclays Center. Mandatory Credit: Wendell Cruz-USA TODAY Sports Photo: Wendell Cruz/REUTERS

Iako ga mnogi vide kao najboljeg NBA igrača Durant je u ove tri utakmice bio daleko od takve razine.

Primjerice, prednjačio je u izgubljenim loptama te ih je skupio 17 u tri susreta. Prednjačio je i u izvođenim slobodnim bacanjima pa je tako od ukupno 66 koševa Bostonu u tri utakmice čak 24 zabio s linije slobodnih bacanja. U drugoj utakmici je s te pozicije dao čak 18 poena.

Durantov šut u prve dvije utakmice bio je užasan, 9-24 u prvoj i 4-17 u drugoj. U trećoj je gađao iznad 50 posto, ali samo 6-11. U tom trećem susretu iznimno je teško dolazio do prostora i šuta pa tako nije uputio ni jedan u posljednjih deset minuta kada se odlučuje i kada bi prve zvijezde svake momčadi trebale preuzeti svu odgovornost na sebe.

„Znamo što nam je činiti. Gubimo 0-3 i svaka sljedeća utakmica je ključna. Motivacija nam ne treba“, rekao je Durant nakon poraza u trećem ogledu.