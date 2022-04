Bogdanovićev Utah u napetoj završnici svladao Dončićev Dallas i izborili odlučujuću petu utakmicu

Košarkaši Utah Jazza u svojoj su Vivint Areni svladali Dallas Maverickse sa 100-99 i tako izjednačili rezultat na 2-2 u seriji prvog kruga doigravanja za NBA prvaka, a Bojan Bogdanović je za pobjednike ubacio 12 koševa uz četiri skoka i dvije asistencije.

Bogdanović je svoj najveći doprinos dao u obrambenom dijelu, gdje se ponajviše trošio čuvajući povratnika u redovima Dallasa Luku Dončića koji je ubacio 30 koševa i imao 10 skokova, ali je ostao na samo četiri asistencije.

Foto: Chris Nicoll/REUTERS Apr 21, 2022; Salt Lake City, Utah, USA; Utah Jazz forward Royce O'Neale (23) looks to pass the ball past Dallas Mavericks forward Reggie Bullock (25) during the fourth quarter at Vivint Arena. Dallas Mavericks won 126-118. Mandatory Credit: Chris Nicoll-USA TODAY Sports Photo: Chris Nicoll/REUTERS

Domaća momčad je loše otvorila utakmicu, ali je odličnom igrom u drugoj četvrtini do poluvremena stvorila 12 koševa prednosti. No, Dallas je odgovorio u trećoj četvrtini, kad su igrači Jasona Kidda tricama zasuli koš Jazza i taj dio utakmice dobili sa 15 koševa razlike (39-24).

Momčadi su izjednačene ušle u zadnje tri minute (92-92), a kad je polaganjem i tricom u razmaku od pola minute Luka Dončić donio gostima četiri koša prednosti (99-95) na 39 sekundi prije kraja, činilo se da će Mavericksi iz Salt Lake Cityja otići s vodstvom 3-1 u seriji.

Foto: Kevin Jairaj/REUTERS Apr 18, 2022; Dallas, Texas, USA; Dallas Mavericks guard Jalen Brunson (13) celebrates with teammates against the Utah Jazz during the fourth quarter in game two of the first round of the 2022 NBA playoffs at American Airlines Center. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports Photo: Kevin Jairaj/REUTERS

No, da to ne bude tako pobrinuli su se Donovan Mitchell i Rudy Gobert. Mitchell je pola minute prije kraja uspio ubaciti i iznuditi osobnu pogrešku Dončića te realizirati dodatno slobodno bacanje. Na drugoj je strani 20 sekundi prije kraja Dwight Powell promašio oba slobodna bacanja, da bi 11 sekundi prije kraja Mitchell nabacio, a Gobert zakucao za 100-99.

U posljednjem napadu Dallasa domaća obrana je ostala čvrsta, a Dinwiddiejev očajnički pokušaj za tricu nije došao ni do obruča.

Foto: Chris Nicoll/REUTERS Apr 21, 2022; Salt Lake City, Utah, USA; Dallas Mavericks guard Jalen Brunson (13) shoots the ball past Utah Jazz center Rudy Gobert (27) during the fourth quarter at Vivint Arena. Dallas Mavericks won 126-118. Mandatory Credit: Chris Nicoll-USA TODAY Sports Photo: Chris Nicoll/REUTERS

Jordan Clarkson je sa 25 koševa predvodio strijelce Jazza. Mitchell je uz 23 poena imao sedam asistencija, a Gobert je spojio 17 koševa i 15 skokova.

Kod gostiju je Jalen Brunson ubacio 23 poena.

Peta utakmica će biti odigrana u Dallasu u noći s ponedjeljka na utorak po srednjoeuropskom vremenu (3.30 sati).