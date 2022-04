Scottie Barnes proglašen najboljim 'rookiejem' NBA lige

Krilini igrač Toronto Raptorsa Scottie Barnes proglašen je najboljim novakom u američkoj profesionalnoj košarkaškoj NBA ligi za ovu sezonu.

Barnes je u glasovanju za "rookiea" sezone osvojio ukupno 378 bodova, a 48 glasača mu je dalo maksimalan broj bodova te je za 15 bodova nadmašio centra Cleveland Cavaliersa Evana Mobleya, koi je 43 puta dobio maksimalan broj bodova.

Foto: Bill Streicher/REUTERS Apr 16, 2022; Philadelphia, Pennsylvania, USA; Toronto Raptors forward Scottie Barnes (4) reaches for a rebound in front of Philadelphia 76ers center Joel Embiid (21) during the first quarter of game one of the first round for the 2022 NBA playoffs at Wells Fargo Center. Mandatory Credit: Bill Streicher-USA TODAY Sports Photo: Bill Streicher/REUTERS

Barnes, koji je bio četvrti izbor na draftu u svojoj je prvoj profesionalnoj sezoni prosječno ubacivao 15.3 koševa uz 7.5 skokova i 49.2 posto šuta iz igre.

Prvi izbor na lanjskom draftu, branič Detroit Pistonsa Cade Cunningham završio je treći u glasovanju sa 153 boda.