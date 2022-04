NBA: Boston poveo 3-0, Minnesota izjednačila protiv Memphisa

Sjajnom obranom košarkaši Bostona i dalje dominiraju protiv Brooklyna. Pobijedio je Boston u gostima 109-103 i tako poveo 3-0 u prvom krugu NBA doigravanja.

Boston još jedna pobjeda dijeli od proboja u polufinale Istočne konferencije, a energični Celticsi u ovom su ogledu zaustavili dvije najveće suparničke zvijezde, Kevina Duranta i Kyrie Irvinga, ispod 20 poena.

Durantu su rijetko i dali da šutira (6-11), dok je Irving to radio loše (6-17, kao i 0-7 za tri poena). Obojica su postigla po 16 poena, s tim da je Durant tome dodao po osam skokova i asistencija, a Irving devet uspješnih dodavanja. Bostonu je iz obrambenih ralja pobjegao samo Bruce Brown (26 poena), ali su to preživjeli.

Tijekom druge četvrtine Boston je otišao na prednost od 10 poena i više te je sve do kraja utakmice držao suparnika na relativno sličnoj udaljenosti. A kod tog odvajanja tijekom druge dionice sav je posao napravio Pritchard koji je tada postigao svih svojih 10 poena.

Epitet igrača utakmice svakako zaslužuje Jayson Tatum koji je osim sjajnog obrambenog posla na Durantu stigao domaćinu zabiti čak 39 poena uz pet skokova, šest asista te po šest izgubljenih, ali i osvojenih lopti. Jaylen Brown je, pak, dodao 23 koša i pet asistencija te je pogotovo bio razigran u zadnjoj dionici.

Minnesota je pred svojim navijačima pobijedila Memphis 119-118 i time izjednačila rezultat u seriji na 2-2.

Sama završnica nije bila odveć dramatična jer je domaći sastav u posljednju minutu i pol ušao s prednošću od sedam poena (115-108). Memphis je pokušavao tricama napraviti preokret te je pogađao, ali su isto tako igrači Minnesote bili sigurni s linije slobodnih bacanja.

Odličnu je utakmicu za Minnesotu odradio Karl-Anthony Towns koji je ubacio 33 poena te je imao 14 skokova. Snažnu je pratnju imao u Anthonyju Edwardsu (24 poena), dok je Patrick Beverly uz ogromnu energiju na parketu donio pobjednicima i 17 poena te pet asistencija.

U sastavu Memphisa podbacio je Ja Morant koji je uz šut 4-13 ubacio tek 11 poena, ali je imao 15 asistencija i osam skokova. Desmond Bane je zabio 34 poena uz sjajan šut za tri 8-12, no to je bilo premalo. Kao i 24 poena Dillona Brooksa.