Zvijezda Liverpoola otvorila dušu: 'Još i danas pamtim kad su mi rekli da će me se odreći...'

Hugo Ekitike, nova zvijezda Liverpoola proživljava senzacionalan početak sezone i sve je veći miljenik navijača, no njegov put do vrha bio je ispunjen preprekama. U nedavnom intervjuu za BBC Sport, otkrio je kako mu se nogometni san umalo srušio u tinejdžerskim danima. Ispostavilo se da, ako nogometna karijera ipak ne uspije, uvijek se može okrenuti jednom od svojih skrivenih kreativnih talenata daleko od travnjaka. Hugo Ekitike, napadač koji je ovog ljeta stigao na Anfield, prisjetio se trenutka kada je imao samo 14 godina i kada su mu treneri u akademiji francuskog Reimsa priopćili da će ga se odreći zbog "stvarno loše" sezone. Taj razgovor i "hladan tuš" potaknuli su ga da se još snažnije usredotoči na ostvarenje svog sna, a ostalo je povijest. Nakon što je prošle sezone zabio 22 gola za Eintracht, pridružio se Liverpoolu u transferu vrijednom 79 milijuna funti i od tada je postigao pet golova u devet utakmica. Jedina mrlja? Crveni karton protiv Southamptona.

"Kada sam imao 14 godina, igrao sam u akademiji Reimsa i bio sam loš. Stvarno jako loš", priznao je Ekitike. "Bio sam tip igrača koji previše sanjari na terenu. Imao sam kvalitetu, ali sam bio uspavan igrač. Pozvali su me na sastanak s roditeljima i rekli mi da će na kraju sezone to biti kraj za mene u klubu." Ta prijetnja bila je poziv na buđenje. "Tada sam znao da se to nikada neće dogoditi. Nisam si smio dopustiti da me izbace. U glavi sam si zacrtao da želim biti najbolji. Kad sam se vratio, bio sam potpuno drugačiji igrač. To me fokusiralo i bila je to ključna prekretnica. Imao sam ih još kasnije u karijeri, ali ta je bila prva u mom životu."

Ekitikeova vrijednost samo raste zahvaljujući sjajnoj formi u dresu Liverpoola, iako ga vjerojatno čeka dugoročna bitka za mjesto u početnoj postavi s Alexanderom Isakom. Nije se svaki igrač tako brzo prilagodio na Premier ligu – primjeri poput Floriana Wirtza i Jeremieja Frimponga pokazuju koliko to može biti teško – ali Francuz je zahvalan na podršci koju mu pruža Mohamed Salah. "Mo je stvarno super lik, vrlo je otvoren prema meni i s njim je lako razgovarati. Sjajno je igrati uz njega. Gledao sam ga na TV-u kako zabija golove, ali on je zaista vrhunski sportaš", kaže Ekitike.

"Uz njega možeš samo napredovati i učiti. Dobro je dijeliti teren s njim i nadam se da ćemo zajedno postići puno golova i donijeti pobjede momčadi." Ekitike je priznao i kako ga je Salah iznenadio svojom osobnošću. "Puno je opušteniji nego što sam mislio gledajući ga na TV-u. Ponekad djeluje ozbiljno pa sam mislio da je hladan... netko tko ne priča puno. Ali on je, kao i svi dečki ovdje, vrlo otvoren i želi mi pomoći da se što prije prilagodim." Kada uhvati nekoliko slobodnih dana, 23-godišnjak se vraća u Pariz kako bi bio s obitelji. Kada ima samo jedan dan odmora, kaže da nema puno toga za raditi, ali uživa igrajući PlayStation, gledajući filmove ili opuštajući se u bazenu i jacuzziju.