Zvijezda je nestala u Barceloni, obitelj šalje dramatičnu poruku: 'Sine, molim te, javi se'

Obitelj britanske zvijezde X Factora i ragbijaša Levija Davisa proživljava teške trenutke.

Ovaj 24-godišnjak nestao je krajem listopada u Barceloni i od tog trenutka gubi mu se svaki trag, a prijatelji i obitelj traže bilo kakvu informaciju o Leviju, koji je proglašen nestalom osobom od strane španjolske policije.

Foto: Vivienne Vincent/Landmark Media. / IPA No UK: London, UK. Levi Davis at the Word Premiere and Royal Film Performance of 1917 held at Odeon luxe, Leicester Square, London on Wednesday 4 December 2019"nRef: LMK392 -J5895-051219"nVivienne Vincent/Landmark Media. "nWWW.LMKMEDIA.COM. /IPA/PIXSELL

Levi Davis je u Velikoj Britaniji poznat kao pjevačka zvijezda X Factora, a također je igrač ragbija i nastupa za Ealing Trailfinders. Njegova obitelj posljednjih dana proživljava pravu dramu. Levi je nestao u Barceloni gdje je boravio, a nažalost, sumnja se na ono najgore.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION ITV Palooza 2019 - London (left to right) Thom Evans, Levi Davis and Ben Foden arriving for the ITV Palooza held at the Royal Festival Hall, Southbank Centre, London. Ian West Photo: PA Images/PIXSELL

- Levijeva obitelj i ja jako smo zabrinuti i očajnički tražimo informacije o njemu. Levi, molim te javi nam se. Molim vas, ako iko išta zna o njemu neka nas kotaktira. Nitko o njemu ne zna ništa još od 29. listopada. Tada je posljednji put viđen u irskom pubu u Barceloni - istaknula je zabrinuta majka Julie i dodala da joj ljudi jave ako su imali kontakt s njenim sinom u zadnja dva tjedna.

