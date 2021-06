Zvijezda Italije bez kočnica: 'Vjerujemo u osvajanje Eura, to je naš cilj!'

Napadač talijanske nogometne reprezentacije Andrea Belotti (27) izjavio je da "Azzurri" žele osvojiti Euro, te je pohvalio izbornika Roberta Mancinija.

- Kad se nismo kvalificirali za SP u Rusiji dotaknuli smo samo dno i u ekipi vlada velika želja za iskupljenjem. Pitate me možemo li otići do kraja? Da, možemo. Mi u to vjerujemo i to je naš cilj, ali moramo ostati čvrsto na zemlji i biti fokusirani u svakoj utakmici. Svaki igrač zna koliko mu puno znači nositi nacionalni dres i u momčadi postoji veliko zajedništvo. Svaki igrač je važan, bez obzira da li je u početnoj postavi ili ulazi u igru s klupe - kazao je za talijanske medije napadač Torina, koji je u prvom susretu Eura u kojem je Italija je u Rimu pobijedila Tursku 3:0, ušao u igru tek u 80. minuti.

Strijelci u talijanskoj pobjedi bili su Merih Demiral (53-autogol), Ciro Immobile (66) i Lorenzo Insigne (79). Italiju u 2. kolu 16. lipnja, ponovo u Rimu. očekuje Švicarska, a u zadnjem susretu u skupini Wales (20. lipnja).

Pohvalio je i izbornika Roberta Mancinija, istaknuvši da je kod igrača podigao samopouzdanje.

- Mancini je odličan trener, dao nam je samopouzdanje, a to je ono što nam je trebalo. On svakoga tretira kao važnog igrača bez obzira koliko igra i sada je prisutno veselje dok igramo - dodao je Belotti.