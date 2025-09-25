Zvijezda Dinama poslije velike pobjede napravila nešto što će rasplakati cijelu Hrvatsku

U susretu 1. kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pobijedili Fenerbahče sa 3-1 osvojivši važna tri boda na startu nove europske sezone. "Modri" ovoga ljeta nisu morali igrati europske kvalifikacije već su na osnovu klupskog koeficijenta direktno izborili plasman u Europsku ligu. U prvom kolu sa suprotne strane je stajao turski velikan, a Dinamo je nakon sjajne predstave zasluženo slavio.

Dinamo je bio sjajno organiziran, energetski odličan i što je najvažnije efikasan. Junak susreta bio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo (21, 51), a gol za "Modre" zabio je i Monsef Bakrar (90+4). Strijelac za Fener je bio Sebastian Szymanski (25).

Nakon utakmice i velike pobjede dinamovci su zapljeskali Bad Blue Boysima i zahvalili im podršci, a onda su ih Boysi pozvali pod sjevernu tribinu. Krenula je pjesma, a kapetan Josip Mišić sjeo je na stolac i uživao u kadrovima sa sjevera.

Dok su igrači pozdravljali zapadnu maksimirsku tribinu, jedan navijač u invalidskim kolicima prišao je klupama i pozdravio se s desnim braničem Dinama Morisom Valinčićem i trenerom Marijem Kovačevićem. Valinčić ga je zagrlio, skinuo dres i pozirao njegovoj pratnji za fotografiju. Bila je to jedna jako lijepa i emotivna fotografija nezaboravne večeri u Maksimiru.