Navijač Hajduka javio se na stranici Dinama, njegov komentar izazvao je gomilu reakcija

Dinamo je pobjedom 3:1 nad Fenerbahčeom u Europskoj ligi zapalio Maksimir, a jednako užaren bio je i prostor za komentare navijača. Poruke euforije, ponosa i čestitki plavima preplavile su društvene mreže.

Posebne pohvale dobio je Bruno Goda, kojeg mnogi nazivaju najboljom pričom HNL-a ove sezone, dok su Beljo i Bakrar istaknuti kao pravi junaci europske večeri. “Hoxha je školski primjer kako iskoristiti priliku, Beljo se već isplatio, a Goda je defenzivno dominirao”, napisao je jedan navijač.

“Ovo je bio čisti nogomet, agresivan, ali bez nepotrebnih prekršaja, discipliniran, ali otvoren po osvojenoj lopti. Užitak za gledati”, poručio je drugi navijač.

Dio navijača naglašava da je presudila momčadska igra. “Dinamo je večeras pokazao zašto je prava sila na europskoj sceni! Ovo nije samo pobjeda, ovo je poruka: Dinamo je tu da se pamti!”, stoji u jednom od komentara.

Navijači drugih klubova također su se priključili čestitkama. Tako se javio jedan hajdukovac i za svoju objavu dobio više od 300 likeova: “Čestitke od hajdukovca, nastavite ovako u Europi”, napisao je, dok je navijač Osijeka poručio: “Svaka čast na ovakvoj borbenosti i igri, ovakav Dinamo je užitak gledati.”

Posebno se istaknula i usporedba vrijednosti momčadi: “Ederson, Škriniar, Asensio… Fener je pun zvijezda, a Dinamo ih je pojeo na travnjaku!”

Zaključak navijača bio je jednoglasan, Dinamo je u samo nekoliko dana srušio Hajduk i Fenerbahče te pokazao da se u Europi može nositi s velikima. “Strašni Dinamo! Osvajamo ovo smiješno natjecanje!”, napisao je jedan od navijača, uz pregršt plavih srca i lavova.