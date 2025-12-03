Iznenada preminuo veliki prvak, svijet je zavijen u crno: 'Ovo boli do kosti'

Košarkaški svijet danas je zavijen u crno. Elden Campbell, bivši centar Los Angeles Lakersa i NBA prvak, preminuo je u utorak u 58. godini života. Uzrok smrti zasad nije poznat. Campbell, poznat kao "Easy E" zbog svoje mirnoće i ležernog pristupa igri, ostavio je dubok trag u NBA ligi, a od njega se emotivno opraštaju brojni bivši suigrači i navijači.

Rođen i odrastao u Los Angelesu, Campbell je ostvario san svakog lokalnog klinca kada su ga Lakersi izabrali na draftu 1990. godine. U žuto-ljubičastom dresu proveo je gotovo devet sezona te postao jedan od stubova momčadi u tranzicijskom razdoblju nakon ere Magica Johnsona. Igrao je uz Shaquillea O'Neala i mladog Kobea Bryanta, a svojom smirenošću zaradio je nadimak "Easy E". Nikad nije bio All-Star, ali je bio iznimno cijenjen zbog čvrste obrane, pouzdanog napada i čak 1602 blokade, učinka koji ga i danas drži na 34. mjestu vječne NBA ljestvice.

Najbolje brojke ostvario je u Charlotte Hornetsima, no vrhunac karijere doživio je 2004. godine kada je kao iskusni veteran s klupe osvojio naslov prvaka s Detroit Pistonsima, i to protiv svojih Lakersa. Njegova snaga u reketu pokazala se ključnom u obrani na Shaquilleu O'Nealu.

Vijest o njegovoj smrti duboko je pogodila bivše suigrače.

– Zato smo ga i zvali 'Easy E'. Uvijek je igrao svojim tempom, ništa ga nije moglo ubrzati. Bio je sjajan tip, volio sam ga – rekao je za Byron Scott, dodavši kako je Campbell imao potencijal biti velikan, ali je jednostavno volio igru bez potrebe za blještavilom.

Cedric Ceballos, prijatelj iz djetinjstva i bivši suigrač, oprostio se kratko, ali potresno:

"Ovo je boljelo do kosti. Odrastali smo zajedno."

Campbell je NBA karijeru zaključio 2005. godine s prosjekom od 10,3 poena i 5,9 skokova, a nedavno je izabran u Kuću slavnih Južne Kalifornije za 2025. Pamti se kao mirni div koji je ostvario svoje snove i ostavio trag među najvećima.